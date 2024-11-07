Однако глобальные изменения на Восточном фронте будут только тогда, когда там состоится прорывная операция или со стороны ВСУ, или со стороны захватчиков. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

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Прорывная операция на Востоке

Петр Черник отметил, что Владимир Путин отдавал приказ захватить Авдеевку, выйти на административные границы Донецкой области еще в 2023 году к своему дню рождения, 7 октября. Впоследствии этот срок сместился с декабря прошлого года до 7 октября 2024 года. Кроме того, еще и началась Курская операция ВСУ. Но враг продолжает давить.

О Восточном плацдарме стоит говорить только тогда, когда там происходит что-то глобально большое. Что это? Прорывная операция или с нашей, или с их стороны за одни сутки на глубину 3 – 5 километров,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, Институт изучения войны отмечает, что российские войска за 6 ноября продвинулись на Купянском, Сватовском, Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях.