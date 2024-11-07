За прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Читайте також Россияне продвинулись на двух направлениях, – Deep State
Какая ситуация на фронте 7 ноября
Харьковское направление: произошло шесть боёв, украинские силы сдерживали наступление врага возле Волчанска и Старицы.
Купянское направление: за сутки произошло двенадцать боестолкновений вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.
Лиманское направление: противник атаковал десять раз вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы.
Северское направление: украинские военные отбили четыре атаки возле Белогоровки и Григорьевки.
Краматорское направление: произошло два боестолкновения возле населенных пунктов Часов Яр и Клещеевка.
Торецкое направление: российские силы при поддержке авиации атаковали четыре раза у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
Какова ситуация возле Покровска и Курахово
Покровское направление: наши защитники отбили 39 атак у Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки.
Кураховское направление: украинские позиции были атакованы 93 раза вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.
Времовское направление: наши силы отбили шесть атак у Трудового и Максимовки.
Ореховское направление: попытка врага атаковать вблизи Новоандреевки закончилась неудачей.
Приднепровское направление: три атаки врага на наши оборонительные позиции были отбиты.
Гуляйпольское направление: ситуация остаётся без изменений.
Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага нет.
За минувшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, использовав три ракеты. Также было совершено 64 авиаудара, во время которых было сброшено 146 КАБов, зафиксировано более 4000 обстрелов.