За прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 7 ноября

Харьковское направление: произошло шесть боёв, украинские силы сдерживали наступление врага возле Волчанска и Старицы.

Купянское направление: за сутки произошло двенадцать боестолкновений вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

Лиманское направление: противник атаковал десять раз вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы.

Северское направление: украинские военные отбили четыре атаки возле Белогоровки и Григорьевки.

Краматорское направление: произошло два боестолкновения возле населенных пунктов Часов Яр и Клещеевка.

Торецкое направление: российские силы при поддержке авиации атаковали четыре раза у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Какова ситуация возле Покровска и Курахово

Покровское направление: наши защитники отбили 39 атак у Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки.

Кураховское направление: украинские позиции были атакованы 93 раза вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.

Времовское направление: наши силы отбили шесть атак у Трудового и Максимовки.

Ореховское направление: попытка врага атаковать вблизи Новоандреевки закончилась неудачей.

Приднепровское направление: три атаки врага на наши оборонительные позиции были отбиты.

Гуляйпольское направление: ситуация остаётся без изменений.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага нет.

За минувшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, использовав три ракеты. Также было совершено 64 авиаудара, во время которых было сброшено 146 КАБов, зафиксировано более 4000 обстрелов.