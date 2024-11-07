Українські сили оборони на Курщині зазнали значного тиску від російських військ, які поновили атаки на декількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на DeepState.
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Як ворог наступає на Курщині
Атаки активізувалися на Погребках, Зеленому Шляху, Дар’їно та Суджі. На більшості з цих ділянок українським силам вдалося стримати основний натиск, а щодо напрямку Суджі ситуація ще уточнюється.
Мапа DeepState про наступ російських військ на Курщині
Зверніть увагу! За даними DeepState, російські підрозділи не збираються зупинятися на досягнутому і готуються до нових спроб масованих штурмів із залученням додаткових підкріплень.
Для просування окупанти використовують традиційну тактику десантування піхоти з БМП.
Що відомо про наступ на Курщині: останні новини
- В Курській області вже сталося перше бойове зіткнення між солдатами КНДР та силами ЗСУ. Значна кількість північнокорейських солдатів загинула.
- Українські воїни використовували рідкісний керований снаряд M712 Copperhead для атаки на металеву вежу зв'язку в Суджі, запущений з гаубиць M777.