Украинские силы обороны в Курской области подверглись значительному давлению от российских войск, которые возобновили атаки на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на DeepState.
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Как враг наступает на Курщине
Атаки активизировались на Погребках, Зеленом Шляхе, Дарьино и Суджи. На большинстве из этих участков украинским силам удалось сдержать основной натиск, а по направлению Суджи ситуация еще уточняется.
Карта DeepState о наступлении российских войск в Курской области
Обратите внимание! По данным DeepState, российские подразделения не собираются останавливаться на достигнутом и готовятся к новым попыткам массированных штурмов с привлечением дополнительных подкреплений.
Для продвижения оккупанты используют традиционную тактику десантирования пехоты с БМП.
Что известно о наступлении на Курщине: последние новости
- В Курской области уже произошло первое боевое столкновение между солдатами КНДР и силами ВСУ. Значительное количество северокорейских солдат погибло.
- Украинские воины использовали редкий управляемый снаряд M712 Copperhead для атаки на металлическую башню связи в Судже, запущенный из гаубиц M777.