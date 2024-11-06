Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что так россияне пытались "прощупать" оборону ВСУ на фронте.

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Войска КНДР вступили в бой с ВСУ

По информации американской газеты, северокорейские войска впервые вступили в боевое столкновение с украинскими военными на территории Курской области. Информацию подтвердили источники в американском правительстве и украинский чиновник, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.

По данным предоставленным американской прессе, этот бой имел ограниченный характер. Северокорейские военные, вероятно, пытались выявить слабые места в обороне Украины.

Украинский чиновник в комментарии для The New York Times отметил, что силы КНДР действовали совместно с российской 810-й отдельной морской пехотной бригадой, а во время столкновения значительное количество солдат КНДР погибло.

Официально дату боя не сообщают, но это первый зафиксированный случай прямого столкновения украинских войск с северокорейскими солдатами на фронте, что может свидетельствовать об углублении сотрудничества России и Северной Кореи.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

А Кремль планирует отправить инструкторов в Северную Корею для тренировки военных непосредственно на месте.

В свою очередь Северная Корея бросила в Россию генерала,, близкого к Ким Чен Ыну.