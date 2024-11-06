Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зазначається, що так росіяни намагалися "промацати" оборону ЗСУ на фронті.

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Війська КНДР вступили у бій з ЗСУ

За інформацією американської газети, північнокорейські війська вперше вступили в бойове зіткнення з українськими військовими на території Курської області. Інформацію підтвердили джерела в американському уряді та український посадовець, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності.

За даними наданими американській пресі, цей бій мав обмежений характер. Північнокорейські військові, ймовірно, намагалися виявити слабкі місця в обороні України.

Український посадовець у коментарі для The New York Times зауважив, що сили КНДР діяли спільно з російською 810-ю окремою морською піхотною бригадою, а під час зіткнення значна кількість солдатів КНДР загинула.

Офіційно дату бою не повідомляють, але це перший зафіксований випадок прямого зіткнення українських військ із північнокорейськими солдатами на фронті, що може свідчити про поглиблення співпраці Росії та Північної Кореї.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України.

А Кремль планує відправити інструкторів у Північну Корею для тренування військових безпосередньо на місці.

Своєю чергою Північна Корея кинула в Росію генерала, що близький до Кім Чен Ина.