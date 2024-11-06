Росія досі не досягла своїх стратегічних цілей. Саме тому вона залежить від авторитарних режимів Китаю, Ірану та Північної Кореї, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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До яких наслідків призведе співпраця Росії та КНДР

За словами Рютте, Росія покладається на Китай для підтримки економіки, на Іран – для поставок дронів та ракет, а на Північну Корею – для поповнення боєприпасів і відправки військ.

Генсек НАТО вбачає загрозу у співпраці Росії та Північної Кореї. Він вважає, що північнокорейські солдати зможуть набути унікальних навичок сучасних військових операцій. У майбутньому це сприятиме нестабільності на Корейському півострові.

Поглиблення військових та економічних зв'язків між нерозважливою Росією та знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки,

– каже Рютте.

Генсек НАТО закликав європейські та індо-тихоокеанські країни до зміцнення оборонних та розвідувальних зв'язків, аби стримати вплив авторитарного союзу Росії та КНДР. Зокрема, Китай може запобігти ескалації конфлікту, використавши свій вплив на Росію та Північну Корею.

НАТО продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії та виділить 40 мільярдів євро цього року. Рютте додав, що підтримка України обходиться вартістю менше за 1% ВВП союзників, тож це не є високою ціною за безпеку.

Раніше Рустем Умєров офіційно підтвердив зіткнення ЗСУ з солдатами КНДР. Міністр оборони України вважає, що його можна розглядати як початок участі Північної Кореї у війні проти України.

У Пентагоні спрогнозували, як вплине розміщення солдатів КНДР на ситуацію у Курській області. Північнокорейські військові можуть змінити хід подій на Курському напрямку, але їхній успіх залежатиме від низки факторів.