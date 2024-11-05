Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Снаряд M712 Copperhead производили в США в 1970-х годах, это первое поколение управляемых снарядов. Вероятность, что его применят в современных боевых действиях была "маловероятной".

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ВСУ использовали M712 Copperhead

Украинские защитники применили снаряд M712 Copperhead для атаки на металлическую башню связи, которая расположена в Судже. В частности, речь о трех таких снарядах, а запускали их с гаубиц M777.

M712 Copperhead – является артиллерийским снарядом, использующим технологию лазерного наведения. Дальность действия снаряда до 16 километров, вес – 62,4 килограмма.



Снарядом поразили башню в Судже / Скриншот Defense Express

Что известно о M712 Copperhead

Серийное производство M712 Copperhead начали еще в 1978 году, а сейчас их не производят. В США по состоянию на 1995 год было всего до 20 тысяч этих снарядов. В 2017 году также сообщалось, что несколько сотен боеприпасов было поставлено армии Ливана.

Аналитики Defense Express отметили, что неизвестно каким образом и в каком количестве Силы обороны Украины могли получить M712 Copperhead.

Однако сам факт применения управляемых боеприпасов с лазерной подсветкой для поражения вражеских целей имеет перспективу особенно на фоне активного использования врагом средств радиоэлектронной борьбы,

– говорится в статье.

В начале 2024 года Украина имела проблемы с нехваткой снарядов. Главной причиной стало приостановление помощи от США, Конгресс не мог выделить для этого финансирования.