Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Снаряд M712 Copperhead виробляли у США у 1970-х роках, це перше покоління керованих снарядів. Імовірність, що його застосують у сучасних бойових діях була "малоймовірною".

Дивіться також Умєров вперше офіційно підтвердив зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

ЗСУ використали M712 Copperhead

Ураїнські захисники застосували снаряд M712 Copperhead для атаки на металеву вежу зв'язку, яка розташована у Суджі. Зокрема, мова про три такі снаряди, а запускали їх із гаубиць M777.

M712 Copperhead – є артилерійським снарядом, що використовує технологію лазерного наведення. Дальність дії снаряду до 16 кілометрів, вага – 62,4 кілограми.



Снарядом уразили вежу у Суджі / Скриншот Defense Express

Що відомо про M712 Copperhead

Серійне виробництво M712 Copperhead почали ще у 1978 році, а наразі їх не виробляють. У США станом на 1995 рік було всього до 20 тисяч цих снарядів. У 2017 році також повідомлялось, що кілька сотень боєприпасів було поставлено армії Лівану.

Аналітики Defense Express зазначили, що невідомо яким чином і у якій кількості Сили оборони України могли отримати M712 Copperhead.

Однак сам факт застосування керованих боєприпасів з лазерною підсвіткою для ураження ворожих цілей має перспективу особливо на тлі активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби,

– ідеться у статті.

На початку 2024 року Україна мала проблеми з нестачею снарядів. Головною причиною стало призупинення допомоги від США, Конгрес не міг виділити для цього фінансування.