Окупант насильно вивіз українку до Бєлгорода: він понад рік тримав у неволі та ґвалтував

Окупант викрав 21-річну дівчину з одного з сіл Ізюмського району, вивіз до Бєлгорода, де бив її та ґвалтував. Щоб потерпіла його слухалася, він погрожував розстріляти всю її родину.

Понад рік дівчина провела у неволі у квартирі у Бєлгороді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

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Що відомо про викрадення українки з Ізюмщини

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовослужбовцю ЗС РФ, який організував примусове вивезення жительки Ізюмського району до Бєлгорода, де понад рік незаконно утримував її, ґвалтував та бив.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, а також порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, навесні 2022 року російський військовий увірвався до будинку, де проживала 21-річна дівчина разом із родиною.

Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупант насильно відвів її до сусіднього пустого будинку та зґвалтував. Пізніше він повторив злочин.

Згодом загарбник залучив двох своїх спільників із позивними "Ібрагім" та "Мага", які вивезли дівчину до Бєлгорода. Російські військові наказали дівчині негайно зібрати речі та документи, погрожуючи розправою над її сім’єю в разі відмови.

На прикордонному пункті пропуску "Веригівка" Валуйського району окупанти змусили її пройти паспортний контроль. Там її передали підозрюваному, який утримував жертву у квартирі в Бєлгороді понад рік. Він її систематично ґвалтував та бив.

Вікна та балкон у приміщенні були обставлені залізними ґратами, а двері завжди залишалися зачиненими. Від постійного насильства та психологічного тиску вона намагалася вчинити самогубство, випивши борну кислоту.

Дівчина змогла вирватися з неволі лише після того, як її кривдника затримала військова служба правопорядку Росії за ухилення від служби.

Зараз постраждала перебуває в Україні. Досудове розслідування триває, ним займається Нацполіція.

Нагадаємо, правоохоронці виявили відео, на якому російські окупанти знущалися над українськими військовополоненими під час повторного наступу на Харківську область у травні 2024 року.