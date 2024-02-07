Окупанти атакують Харків: в ОВА підтвердили влучання
В Харкові 7 лютого близько 6:00 пролунали вибухи – місто під атакою російської армії. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Про вибухи в Харкові повідомив керівник ОВА області Олег Синєгубов. Згодом вони прогриміли повторно.
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За даними Синєгубова, станом на 06:10 окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківській області.
"Армія Росії завдала щонайменше чотири удари по Харківщині", – ідеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що по Харкову б'ють балістичним озброєнням.
Є влучання
Оновлення. Станом на 6:30 в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією, є влучання у Слобідському районі Харкова.
"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває", – зазначив Синєгубов.
Згодом в ОВА знову попередили про ракети у повітряному просторі Харківщини.
Станом на 6:50 у Харкові було чути вибухи, про це повідомили кореспонденти Суспільного. Уточнюють, що, імовірно, вибухи стались за межами міста.
Коротко про атаку
- Близько 03:40 у ПС повідомили про зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії.
- Кількома годинами раніше росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.