Окупанти атакують Харків: в ОВА підтвердили влучання

В Харкові 7 лютого близько 6:00 пролунали вибухи – місто під атакою російської армії. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Про вибухи в Харкові повідомив керівник ОВА області Олег Синєгубов. Згодом вони прогриміли повторно.

Дивіться також По всій країні – повітряна тривога: ракети вже залетіли у повітряний простір України

За даними Синєгубова, станом на 06:10 окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харківській області.

"Армія Росії завдала щонайменше чотири удари по Харківщині", – ідеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що по Харкову б'ють балістичним озброєнням.

Є влучання

Оновлення. Станом на 6:30 в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією, є влучання у Слобідському районі Харкова.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць триває", – зазначив Синєгубов.

Згодом в ОВА знову попередили про ракети у повітряному просторі Харківщини.

Станом на 6:50 у Харкові було чути вибухи, про це повідомили кореспонденти Суспільного. Уточнюють, що, імовірно, вибухи стались за межами міста.

Коротко про атаку