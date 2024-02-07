Оккупанты атаковали Харьков: есть попадания, ранена женщина
В Харькове 7 февраля около 6:00 раздались взрывы – город под атакой российской армии. Людей призывали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
О взрывах в Харькове сообщил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.
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По данным Синегубова, оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.
"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области", – говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.
Есть попадание
По состоянию на 6:30 в ОВА сообщили, что по предварительной информации, есть попадание в Слободском районе Харькова.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.
Впоследствии в ОВА снова предупредили о ракетах в воздушном пространстве Харьковщины.
По состоянию на 6:50 в Харькове были слышны взрывы, об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Уточняют, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города.
Ранена женщина
Обновление. В Харькове в результате ракетного обстрела утром 7 февраля легкие повреждения получила 52-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его данным, в Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.
Последствия обстрела Харькова / Фото ОВА
Синегубов также сообщил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и тому подобное.
Коротко об атаке
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