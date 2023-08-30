Підриваються на своїх же пастках, – в ОК "Південь" розповіли про дії окупантів на Херсонщині

Після підриву Каховського водосховища ситуація на лівому березі Дніпра складна. Населення потерпає від нестачі гуманітарної допомоги, а місця, де колись була вода, перетворилися на стихійні мінні поля.

Така ситуація для нашого ведення бойових дій не є критичною. Про це 24 Каналу заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що хаотично розкидані міни стають на заваді насамперед окупантам.

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Міни розкидано стихійно і безсистемно

Вода, яка після підриву Каховського водосховища довгий час не сходила, ускладнила ситуацію. Людям потрібна потужна гуманітарна допомога, але вони не отримують її від окупаційної влади. Щобільше, росіяни навіть не допустили туди міжнародні організації, які б змогли таку допомогу надати.

Щодо замінування, то відбулися підриви ворожих мінно-вибухових загороджень, які сьогодні перетворилися на стихійні мінні поля на тих територіях, де колись стояла вода.

Міни розкидано стихійно, безсистемно й безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутись до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках,

– сказала Наталія Гуменюк.

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Продовжуємо контрбатарейну боротьбу

Наталія Гуменюк підкреслила, що сьогоднішня ситуація ускладнює для росіян повернення, раніше захоплених позицій. Все, що відбувається українська сторона ретельно відстежує і, не втрачаючи ініціативи, яка склалася у такий спосіб, продовжує контрбатарейну боротьбу.

Вогонь по тих місцевостях, де розкидані їхні міни, є більш уразливим. Тому для нас це, як додаткове підсилення з їхнього ж боку,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

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