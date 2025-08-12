Деякі групи вже знищені, – Генштаб офіційно прокоментував ситуацію у селах біля Добропілля
- На Покровському напрямку російські війська зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.
- Сили оборони України вживають заходів для знищення ворожих груп, які проникли в населені пункти, деякі з них вже знищені.
- Резервні підрозділи виявили ворога, знищують окупантів та беруть їх у полон, а також виділено додаткові сили для посилення оборони.
DeepState повідомили про критичну ситуацію поблизу Добропілля. Сили оборони України заявили, що вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Що відбувається біля Добропілля?
За данними Генштабу, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.
Російські війська діють зухвало, аби проникнути у глибину української оборони. ЗСУ підтвердили, що декілька малочисельних груп противника обійшли українські позиції та здійснили спробу просунутися в напрямку Золотого Колодязя.
Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення,
– повідомляє Генштаб.
У Силах оборони стверджують, що ситуація непроста й динамічна, однак вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Там, рішенням Сирського для посилення оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.
Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.