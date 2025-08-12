DeepState повідомили про критичну ситуацію поблизу Добропілля. Сили оборони України заявили, що вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відбувається біля Добропілля?

За данними Генштабу, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

Російські війська діють зухвало, аби проникнути у глибину української оборони. ЗСУ підтвердили, що декілька малочисельних груп противника обійшли українські позиції та здійснили спробу просунутися в напрямку Золотого Колодязя.

Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення,

– повідомляє Генштаб.

У Силах оборони стверджують, що ситуація непроста й динамічна, однак вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Там, рішенням Сирського для посилення оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.