На Донеччині вчинили замах на "суддю", який засудив до страти іноземців

Російські загарбники на Донеччині поскаржились, що так званий "суддя Верховного суду" отримав вогнепальне поранення. У нього стріляли в тимчасово окупованому Вуглегірську.

Варто зазначити, що про замах 5 листопада повідомили у так званому "МВС" псевдореспубліки в Донецькій області. Пораненим виявився колаборант Алєксандр Нікулін.

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Окупанти заявили про нібито замах на їхнього "суддю"

У квазіміністерстві повідомили, що нібито на їхнього "суддю" здійснили замах. Та не варто забувати, що Росія може сама ліквідовувати колаборантів, які стали непотрібними.

Потерпілий отримав вогнепальні поранення. Він перебуває у тяжкому стані. Медики борються його життя,

– написали вороги.

Російські загарбники у традиційній для них манері додали, що нібито підозрюваних в замаху на вбивство вони розшукують, проте їхніх осіб ще не встановили.



Зрадник Нікулін перейшов на бік окупантів та зрадив Україну / Скриншот з сайту окупованого Донецького університету

Так званий "суддя" виносив смертний вирок іноземцям

Варто пригадати, що так званий "суддя" у червні 2022 року виніс смертний вирок трьом іноземним громадянам. Мовиться про:

британських громадян Шона Піннера та Ейдена Асліна;

а також громадянина Марокко – Саадуна Брагіма.

Відомо, що ці іноземці воювали на боці України. Росія взяла їх у полон. Попри це, Нікулін не мав права засуджувати їх до страти.

Адже так званий "вирок" псевдосуду квазіреспубліки на Донбасі порушив норми міжнародного законодавства, а саме – вимоги додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

СБУ вже взялось за справу "судді"

Через так зване рішення "судді" Александра Нікуліна щодо іноземців у липні 2022 року слідчі СБУ:

підготували доказову базу;

а також повідомили про підозру "судді" так званої "Апелляційної палати верховного суду" псевдореспубліки.

Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ,

– повідомили в СБУ.

Наша служба безпеки пояснила, що псевдосуд на Донеччині:

порушив імунітет комбатантів – тобто право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях;

позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

СБУ підозрює Александра Нікуліна в порушенні законів та звичаїв війни, яке вчинене групою осіб. Йому світить від 10 – 15 років ув'язнення або довічне.

Варто пригадати, що 10 іноземних громадян вдалось повернути додому під час великого обміну у вересні 2022 року.

Що відомо про Алєксандра Нікуліна

Згідно з даними руху ЧЕСНО, зрадник Александр Нікулін в 2002 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, де здобув освіту магістра права.

За спеціальністю працював 28 років, стажу – 37 років.

До 2015 року був суддею Донецького апеляційного адміністративного суду. Згодом Верховна Рада України звільнила його з посади, проте залишила пожиттєве грошове утримання як судді у відставці.

Тобто так званий "суддя" таки отримував гроші від України, працюючи на ворога. Це підтверджувала відповідь Пенсійного фонду на запит адвоката Ростислава Кравця станом на червень 2022 року.

Також суддя з 2015 року працює "викладачем арбітражного процесу" в "Донецькому національному університеті", який створили окупанти.

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