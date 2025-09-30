Росіяни продовжують тероризувати Харків. Вдень 30 вересня ворог вдарив по місту "Молнією".

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про удар по Харкову?

Близько о пів на 4 годину дня Ігор Терехов повідомив про удар по місту. Під прицілом опинився Київський район. Туди ворожі сили поцілили "Молнією"

По Київському району завдано удар "Молнією". Подробиці уточнюємо,

– написав Терехов.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" в дорогу.

За його даними, станом на 15:43 інформація про постраждалих не надходила.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.