Газу для місцевих немає, але квартири для ворога є: яким є життя під окупацією в Маріуполі

Вже майже рік російські окупанти тримають український Маріуполь під своїм контролем. Зайшовши туди, росіяни не поспішають відбудовувати будинки, які вони самі ж зруйнували внаслідок бомбардувань.

Обіцяний "русскій мір" приніс у Маріуполь руїни, а також відсутність елементарних побутових речей, таких як світло, вода та газ. Однак окупанти не цураються "націоналізувати" багатоповерхівки та заселяти в місто своїх громадян.

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Росіяни не підключатимуть газ у Маріуполь

Окупаційна влада склала звіти щодо підключення електроенергії, води та газу до багатоквартирних будинків. В одному з таких документів посіпаки Кремля зазначили, що у Кальміуському районі Маріуполя немає жодного будинку, який би був під’єднаний до газопостачання. Лише в цьому районі понад 20 вулиць не були під'єднані до газу, а в деяких будинках ще не було й електрики.

Один зі звітів про наявність світла, газу і води в Маріуполі / Фото Kiborg News:

Крім цього, газу не мають і приміщення, де були розташовані філіали українських торговельних мереж.



Документ про підключення магазинів до газу у Маріуполі / Фото Kiborg News

Росіяни поки не поспішають проводити роботи з під'єднання приміщень до газопостачання. Ба більше, окупанти навіть не хочуть ремонтувати пошкодження цих приміщень.



Газ не підключатимуть до магазинів у Маріуполі / Фото Kiborg News

Скільки всього будинків зруйновані у Маріуполі

Росіяни у вересні 2022 року склали перелік з понад 200 будинків, що потребують капітального ремонту або зносу. Ці дані вони занесли в одну зі своїх таблиць.

Таблиця з переліком будинків, що планують знести / Фото Kiborg News

Схожий перелік окупанти склали і для комунальних закладів. У цьому зведенні вони зазначили ступінь руйнування будівель.

Таблиця з комунальними закладами у Маріуполь / Фото Kiborg News

На цій таблиці видно, що підприємство Маріуполя "Зеленбуд" окупанти пошкодили на 70%, а "Комунальник" взагалі на 100%. Це є ще одним доказом воєнних злочинів росіян.

Нові будівлі у Маріуполі віддають росіянам

Так званий ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін ще восени 2022 року вирішив передати квартири у новобудовах під службове житло.



Документ про передачу житла у Маріуполі посіпакам Пушиліна / Фото Kiborg News

З цього списку видно, що 28 квартир були передані працівникам так званих міністерств донецьких бойовиків. Також кілька квартир перейшли маріонетковим "верховному суду", "генпрокуратурі" та "народній міліції" кремлівських посіпак.



Пушилін передав квартири у Маріуполі своїм прибічникам / Фото Kiborg News

Окупанти хочуть відбудовувати навіть зачинені квартири

У жовтні 2022 року так звана окупаційна "влада" Маріуполя видала розпорядження про "націоналізацію" нових об’єктів нерухомого майна. Так ці будівлі перейшли на баланс так званої "ДНР" та були згодом передані прибічникам Пушиліна.

Одна з компаній, що займається відбудовою у Маріуполі у вересні 2022 року звернулася до так званого "голови" міста з проханням дати доступ до закритих квартир у будинках. Саме ця компанія отримує найбільше коштів з Москви на "відбудову" окупованого Маріуполя.

Окупанти наполегливо вимагають дати доступ до зачинених квартир у Маріуполі / Фото Kiborg News:

До того ж компанія планує залучити для вирішення "проблеми" так званих "непрофільних працівників". Що це будуть за люди – наразі невідомо.

Що відомо про життя в Маріуполі зараз