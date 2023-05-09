Газу для місцевих немає, але квартири для ворога є: яким є життя під окупацією в Маріуполі
Джерело:Kiborg News
Вже майже рік російські окупанти тримають український Маріуполь під своїм контролем. Зайшовши туди, росіяни не поспішають відбудовувати будинки, які вони самі ж зруйнували внаслідок бомбардувань.
Обіцяний "русскій мір" приніс у Маріуполь руїни, а також відсутність елементарних побутових речей, таких як світло, вода та газ. Однак окупанти не цураються "націоналізувати" багатоповерхівки та заселяти в місто своїх громадян.
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Росіяни не підключатимуть газ у Маріуполь
Окупаційна влада склала звіти щодо підключення електроенергії, води та газу до багатоквартирних будинків. В одному з таких документів посіпаки Кремля зазначили, що у Кальміуському районі Маріуполя немає жодного будинку, який би був під’єднаний до газопостачання. Лише в цьому районі понад 20 вулиць не були під'єднані до газу, а в деяких будинках ще не було й електрики.
Один зі звітів про наявність світла, газу і води в Маріуполі / Фото Kiborg News:
Крім цього, газу не мають і приміщення, де були розташовані філіали українських торговельних мереж.
Документ про підключення магазинів до газу у Маріуполі / Фото Kiborg News
Росіяни поки не поспішають проводити роботи з під'єднання приміщень до газопостачання. Ба більше, окупанти навіть не хочуть ремонтувати пошкодження цих приміщень.
Газ не підключатимуть до магазинів у Маріуполі / Фото Kiborg News
Скільки всього будинків зруйновані у Маріуполі
Росіяни у вересні 2022 року склали перелік з понад 200 будинків, що потребують капітального ремонту або зносу. Ці дані вони занесли в одну зі своїх таблиць.
Схожий перелік окупанти склали і для комунальних закладів. У цьому зведенні вони зазначили ступінь руйнування будівель.
На цій таблиці видно, що підприємство Маріуполя "Зеленбуд" окупанти пошкодили на 70%, а "Комунальник" взагалі на 100%. Це є ще одним доказом воєнних злочинів росіян.
Нові будівлі у Маріуполі віддають росіянам
Так званий ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін ще восени 2022 року вирішив передати квартири у новобудовах під службове житло.
Документ про передачу житла у Маріуполі посіпакам Пушиліна / Фото Kiborg News
З цього списку видно, що 28 квартир були передані працівникам так званих міністерств донецьких бойовиків. Також кілька квартир перейшли маріонетковим "верховному суду", "генпрокуратурі" та "народній міліції" кремлівських посіпак.
Пушилін передав квартири у Маріуполі своїм прибічникам / Фото Kiborg News
Окупанти хочуть відбудовувати навіть зачинені квартири
Одна з компаній, що займається відбудовою у Маріуполі у вересні 2022 року звернулася до так званого "голови" міста з проханням дати доступ до закритих квартир у будинках. Саме ця компанія отримує найбільше коштів з Москви на "відбудову" окупованого Маріуполя.
Окупанти наполегливо вимагають дати доступ до зачинених квартир у Маріуполі / Фото Kiborg News:
До того ж компанія планує залучити для вирішення "проблеми" так званих "непрофільних працівників". Що це будуть за люди – наразі невідомо.
Що відомо про життя в Маріуполі зараз
- Нещодавно росіяни у Маріуполі похизувалися новим досягненням: вони відкрили аж цілий трамвайний шлях. За словами радника міського голови міста Петра Андрющенка, цим окупанти хочуть показати хоча б якісь результати так званої "відбудови".
- Також росіяни звели 35 різноповерхових будинків, але не для маріупольців, а для своїх. Згодом окупанти припинили демонтажі і почали фарбувати фасади зруйнованих будинків звичайною побілкою.
- Крім цього, росіяни ріжуть на брухт залишки фасаду заводу "Азовсталь". Самі сховища комбінату вони хочуть використовувати як логістичні бази.