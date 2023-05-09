Газа для местных нет, но квартиры для врага есть: какова жизнь под оккупацией в Мариуполе
Источник:Kiborg News
Уже почти год российские оккупанты держат украинский Мариуполь под своим контролем. Зайдя туда, россияне не спешат отстраивать дома, которые они сами разрушили в результате бомбежек.
Обещанный "русский мир" принес в Мариуполь руины, а также отсутствие элементарных бытовых вещей, таких как свет, вода и газ. Однако оккупанты не отказываются "национализировать" многоэтажки и заселять в город своих граждан.
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Россияне не будут подключать газ в Мариуполь
Оккупационные власти составили отчеты о подключении электроэнергии, воды и газа к многоквартирным домам. В одном из таких документов приспешники Кремля отметили, что в Кальмиусском районе Мариуполя нет ни одного дома, подключенного к газоснабжению. Только в этом районе более 20 улиц не были подключены к газу, а в некоторых домах еще не было электричества.
Один из отчетов о наличии света, газа и воды в Мариуполе / Фото Kiborg News:
Кроме этого, у газа нет и помещения, где были расположены филиалы украинских торговых сетей.
Документ о подключении магазинов к газу в Мариуполе / Фото Kiborg News
Россияне пока не спешат проводить работы по подключению помещений к газоснабжению. Более того, оккупанты даже не хотят ремонтировать повреждения этих помещений.
Газ не будут подключать в магазины в Мариуполе / Фото Kiborg News
Сколько всего домов разрушено в Мариуполе
Россияне в сентябре 2022 года составили перечень из более чем 200 домов, нуждающихся в капитальном ремонте или сносе. Эти данные они занесли в одну из собственных таблиц.
Похожий перечень оккупанты составили и для коммунальных заведений. В этом строительстве они отметили степень разрушения зданий.
На этой таблице видно, что предприятие Мариуполя "Зеленстрой" оккупанты повредили на 70%, а "Коммунальщик" вообще на 100%. Это еще одно доказательство военных преступлений россиян.
Новые здания в Мариуполе отдают россиянам
Так называемый главарь донецких боевиков Денис Пушилин еще осенью 2022 решил передать квартиры в новостройках под служебное жилье.
Документ о передаче жилья в Мариуполе приспешникам Пушилина/ Фото Kiborg News
Из этого списка видно, что 28 квартир переданы работникам так называемых министерств донецких боевиков. Также несколько квартир перешли марионеточным "верховному суду", "генпрокуратуре" и "народной милиции" кремлевских приспешников.
Пушилин передал квартиры в Мариуполе своим сторонникам / Фото Kiborg News
Оккупанты хотят отстраивать даже закрытые квартиры
Одна из компаний, занимающаяся восстановлением в Мариуполе в сентябре 2022 года, обратилась к так называемому "главе" города с просьбой дать доступ к закрытым квартирам в домах. Именно эта компания получает наибольшее количество средств из Москвы на "восстановление" оккупированного Мариуполя.
Оккупанты настойчиво требуют дать доступ к закрытым квартирам в Мариуполе / Фото Kiborg News:
К тому же, компания планирует привлечь для решения "проблемы" так называемых "непрофильных работников". Что это будут за люди – пока неизвестно.
Что известно о жизни в Мариуполе сейчас
- Недавно россияне в Мариуполе похвастались новым достижением: они открыли целый трамвайный путь. По словам советника городского головы города Петра Андрющенко, этим оккупанты хотят показать хотя бы какие-то результаты так называемого "восстановления".
- Также россияне построили 35 разноэтажных домов, но не для мариупольцев, а для своих. Впоследствии оккупанты прекратили демонтажи и начали красить фасады разрушенных домов обычной побелкой.
- Кроме этого, россияне режут в металлолом остатки фасада завода "Азовсталь". Сами хранилища комбината они хотят использовать в качестве логистических баз.