Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Відомо, що до окупації в Маріуполі було близько 100 кілометрів трамвайних шляхів. Зараз загарбники оголосили про нове досягнення – вони відкрили аж один трамвайний маршрут.

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У цьому вся "велич Путіна"

Як наголосив Андрющенко, окупанти намагаються продемонструвати хоча б якісь результати так званої "відбудови" в Маріуполі, який вони самі ж знищили.

Цього разу загарбники помпезно показують, що відновили один трамвайний маршрут. До того ж це трамваї, які Україна закупила в Чехії до окупації. Нічого нового Росія не привезла.

Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Під час боїв в Маріуполі лише 13 трамваїв лишилися у більш-менш справному стані. Решту – знищили окупанти під час облоги міста.

Загалом було 13 маршрутів. Вони відкрили один. Довели місто до стану, в якому воно було 90 років тому. Вся "велич Путіна" – відкрити в зруйнованому Маріуполі по телевізору трамвай. Це дуже смішно виглядає. Сміх крізь сльози. Наступного разу можуть якийсь громадський туалет відкрити,

– зазначив Андрющенко.

З початку окупації міста туди звезли величезну кількість росіян. Вони вже перевозять сюди навіть свої сім'ї. Андрющенко підкреслив, якщо така тенденція буде тривати й надалі, то станом на 1 вересня в Маріуполі буде від 60 – до 80 тисяч росіян. Корінних жителів – значно менше.

Яка ситуація в Маріуполі: коротко