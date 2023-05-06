Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Відомо, що до окупації в Маріуполі було близько 100 кілометрів трамвайних шляхів. Зараз загарбники оголосили про нове досягнення – вони відкрили аж один трамвайний маршрут.
До теми Російська "відбудова" – суцільна бутафорія: на що окупанти перетворили Маріуполь
У цьому вся "велич Путіна"
Як наголосив Андрющенко, окупанти намагаються продемонструвати хоча б якісь результати так званої "відбудови" в Маріуполі, який вони самі ж знищили.
Цього разу загарбники помпезно показують, що відновили один трамвайний маршрут. До того ж це трамваї, які Україна закупила в Чехії до окупації. Нічого нового Росія не привезла.
Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
Під час боїв в Маріуполі лише 13 трамваїв лишилися у більш-менш справному стані. Решту – знищили окупанти під час облоги міста.
Загалом було 13 маршрутів. Вони відкрили один. Довели місто до стану, в якому воно було 90 років тому. Вся "велич Путіна" – відкрити в зруйнованому Маріуполі по телевізору трамвай. Це дуже смішно виглядає. Сміх крізь сльози. Наступного разу можуть якийсь громадський туалет відкрити,
– зазначив Андрющенко.
З початку окупації міста туди звезли величезну кількість росіян. Вони вже перевозять сюди навіть свої сім'ї. Андрющенко підкреслив, якщо така тенденція буде тривати й надалі, то станом на 1 вересня в Маріуполі буде від 60 – до 80 тисяч росіян. Корінних жителів – значно менше.
Яка ситуація в Маріуполі: коротко
- Російські загарбники повністю знищили Маріуполь під час боїв. Тепер вони розповідають, що займаються відбудовою міста. Хоча насправді зводять житлові будинки для своїх людей.
- Відомо, що окупанти ріжуть інфраструктуру "Азовсталі" на брухт. Вони хочуть використати сховища заводу як логістичні бази.
- Нещодавно в тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Четверо окупантів підірвалися під час розмінування на "Азовсталі".