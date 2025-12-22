Росіяни, ймовірно, захопили Сіверськ, – ISW

Після понад 3 років інтенсивних боїв російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ Бахмутського району Донецької області та досягли просувань у цьому районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація біля Сіверська?

Аналітики з посиланням на військового оглядача повідомили, що окупанти завершили захоплення Сіверська, просунулися на захід і північний захід від міста та вийшли до крейдяного кар’єру на захід населеного пункту.

За даними ISW, із середини листопада росіяни також захопили Федорівку та Васюківку та досягли тактичних успіхів поблизу Свято-Покровського. Зазначається, що Кремль заявив про окупацію Сіверська ще 11 грудня.

І згодом Москва використала це для просування наративу про нібито "обвал української оборони" та можливу загрозу Слов'янську. Утім, експерти зауважують, що наступ ворога на цій ділянці був надзвичайно повільним.

Згідно з оприлюдненою інформацією, противнику знадобився 41 місяць, щоб пройти близько 12 кілометрів від Лисичанська до західної межі Сіверська, тож український опір суттєво стримав просування Росії.

Інститут пише, що росіянам, попри ймовірне просування, щоб розпочати прямий штурм Слов'янська, ще потрібно просунутися на 30 кілометрів від Сіверська до вищезгаданого населеного пункту та захопити Лиман.

Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, намагаючись хибно зобразити російські війська як такі, що нібито вже загрожують північній частині "Поясу фортець" і водночас досягають значних успіхів, через що фронт начебто ось-ось обвалиться. Насправді ж російські просування залишаються повільними й виснажливими – такими, якими вони були протягом останніх двох років,

– ідеться у звіті.

Що відбувається на фронті?