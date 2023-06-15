Як на окупованих територіях росіяни виховують нове совкове покоління

Представники окупаційних адміністрацій розпочали нові репресії проти місцевих жителів. Вони проводять "публічну та урочисту паспортизацію" підлітків від 14 років, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Російській пропаганді потрібна молодь

Протягом останніх двох місяців у містах окупованої частини Луганської та Донецької областей окупанти почали публічно приводити до присяги громадянина Росії та "урочисто" вручати паспорти підліткам до 14 років.

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За цими заходами стоїть намір окупантів створити картинку для своїх пропагандистів про те, що молодь та підлітки підтримують Кремль і "радіють", що Росія окупувала території України. Насправді політтехнологи-консультанти Кремля намагаються активно додати сегмент молоді в пропаганду, щоб підтримувати високий відсоток підтримки населення Росії у військовій агресії.

Також варто відзначити, що у 2024 році кількість населення, що народилося у Росії при, до і після розвалу СРСР буде рівною, тобто 50/50. Відбувається зміна поколінь, і окупанти намагаються одночасно зомбувати підростаюче покоління.

Примусова паспортизація на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської та Донецької областей повноцінно розпочалася ще у 2019 році, а в окупованому Криму – у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Кремль захопив нові території України, після чого почалися процеси фільтрації, примусової мобілізації, депортації дітей та дорослих.

Ці процеси сприяли зменшенню кількості людей у населених пунктах, які потрапили під окупацію. У вересні 2022 року окупанти провели фейкові референдуми на окупованих територіях, після чого вони оголосили про анексію окупованих територій України.

Однак, крім окупації територій України, Кремль вирішив окупувати й населення, яке там проживає. Для цього й використати технологію примусової паспортизації, але лише з обов'язковою відмовою місцевого жителя від українського громадянства.

26 грудня 2022 року, президент Росії Владімір Путін підписав указ №951, який фактично узаконив репресії силовиків проти місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Також цим указом затверджено порядок вступу до громадянства Росії дітей та підлітків, що не досягли 14-річного віку, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

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Згідно з указом №921, місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях України можуть отримати паспорт громадянина Росії протягом 10 днів з дня звернення до відділення міграційної служби Росії. Також особи, яким виповнилося 14 років, також можуть отримати паспорт громадянина Росії за спрощеною процедурою.

Українські діти – мобілізаційний ресурс ворога

Вище зазначав, що на тимчасово окупованих територіях України, особливо тих, які окуповані з 2014 року, в населених пунктах зменшилася кількість населення. Наприклад у місті Зоринськ Перевальського району на Луганщині кількість населення знизилася на 53%, якщо порівнювати 2014 та 2023 роки. Однак окупаційні адміністрації мають свій план з паспортизації населення на окупованих територіях України.

Він полягає в тому, щоб на захоплених територіях, людей з паспортами громадян України було менш як 10%. Тому окупанти почали не лише видавати паспорти Росії, а й обов'язково забирати українські.

Через зменшення кількості населення на окупованих територіях України, окупанти почали приймати в громадянство Росії дітей та підлітків, які не досягли 14 років. Примусова паспортизація дітей на тимчасово окупованих територіях України має кілька цілей.

По-перше, окупанти не тільки видають російський паспорт дітям, вони ще паралельно з цим формують кадровий резерв для збройних сил Росії на окупованих територіях. Необхідно пам'ятати, що з отриманням паспорта Росії люди беруть на себе обов'язки (наприклад, строкова служба в армії).

на окупованих територіях. Необхідно пам'ятати, що з отриманням паспорта Росії люди беруть на себе обов'язки (наприклад, строкова служба в армії). По-друге, якщо окупанти приймають у громадянство дітей до 14 років змінюючи їм паспорт чи свідоцтво про народження, то в майбутньому їх простіше депортувати на територію Росії . Такі зміни до технології депортації дітей були зроблені після видачі ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом. Консультанти Кремля розраховують на те, що їм вдасться пояснити міжнародній спільноті, що вони не депортували дітей, а переміщали "всередині країни своїх громадян".

. Такі зміни до технології депортації дітей були зроблені після видачі ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом. Консультанти Кремля розраховують на те, що їм вдасться пояснити міжнародній спільноті, що вони не депортували дітей, а переміщали "всередині країни своїх громадян". По-третє, це виховання нового електорату для Кремля . Необхідно пам'ятати, що проросійські партії, такі як "Партія регіонів" та "Комуністична партія України", підтримували люди віком від 40 років. Станом на сьогодні багато з них померли в період з 2015 по 2022 рік від пандемії коронавірусу, відсутності належної медичної допомоги, були вбиті через примусову мобілізацію або просто виїхали. Кремлю потрібен новий електорат, який намагаються виховувати з цих дітей.

. Необхідно пам'ятати, що проросійські партії, такі як "Партія регіонів" та "Комуністична партія України", підтримували люди віком від 40 років. Станом на сьогодні багато з них померли в період з 2015 по 2022 рік від пандемії коронавірусу, відсутності належної медичної допомоги, були вбиті через примусову мобілізацію або просто виїхали. Кремлю потрібен новий електорат, який намагаються виховувати з цих дітей. По-четверте, це створення картинки для пропагандистів, щоб демонструвати населенню Росії, що діти та підлітки на окупованих територіях підтримують Росію. Багато хто помітив, що навіть топові пропагандисти Кремля почали висловлювати думки, що місцеві жителі не хочуть бачити російську армію і ставляться до неї негативно. Для цього Кремлю необхідна картинка дітей на окупованих територіях, які отримують паспорт Росії. На таку картинку буде краще вербувати мобілізаційний ресурс усередині Росії.

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Батьки, які намагаються вберегти своїх дітей від отримання паспорта Росії, одразу зазнають репресій. Окупанти залякують їх через росгвардію (виконує функції політичної поліції) та окупаційні адміністрації, які обіцяють позбавити батьківських прав та забрати дітей. Тому батьки намагаються просто сховати дітей чи залишити окуповану територію.