Как на оккупированных территориях россияне воспитывают новое совковое поколение

Представители оккупационных администраций приступили к новым репрессиям против местных жителей. Они проводят "публичную и торжественную паспортизацию" подростков от 14 лет, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Российской пропаганде нужна молодежь

В последние два месяца в городах оккупированной части Луганской и Донецкой областей оккупанты начали публично приводить к присяге гражданина России и "торжественно" вручать паспорта подросткам до 14 лет.

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За данными мероприятиями стоит намерение оккупантов создать картинку для своих пропагандистов о том, что молодежь и подростки поддерживают Кремль и "радуются", что Россия оккупировала территории Украины. На самом деле, политтехнологи-консультанты Кремля пытаются активно добавить сегмент молодежи в пропаганду, чтобы поддерживать высокий процент поддержки населения России в военной агрессии.

Также следует отметить, что в 2024 году число родившихся в России при, до и после развала СССР будет равным, то есть 50/50. Происходит смена поколений, и оккупанты пытаются одновременно зомбировать подрастающее поколение.

Принудительная паспортизация на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей полноценно началась еще в 2019 году, а в оккупированном Крыму – в 2014 году. После полномасштабного вторжения России в 2022 году Кремль захватил новые территории Украины, после чего начались процессы фильтрации, принудительной мобилизации, депортации детей и взрослых.

Эти процессы способствовали уменьшению количества попавших под оккупацию людей в населенных пунктах. В сентябре 2022 года оккупанты провели фейковые референдумы на оккупированных территориях, после чего они объявили об аннексии этих территорий Украины.

Однако кроме оккупации территорий Украины, Кремль решил оккупировать и проживающее там население. Для этого использовали технологию принудительной паспортизации, но только с обязательным отказом местного жителя от украинского гражданства.

26 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ №951, фактически узаконивший репрессии силовиков против местных жителей на временно оккупированных территориях Украины. Также этим указом утвержден порядок вступления в гражданство России детей и подростков, не достигших 14-летнего возраста, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

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Согласно указу №921, местные жители на временно оккупированных территориях Украины могут получить паспорт гражданина России в течение 10 дней со дня обращения в отделение миграционной службы России. Также лица, которым исполнилось 14 лет, могут получить паспорт гражданина России по упрощенной процедуре.

Украинские дети – мобилизационный ресурс врага

Выше отмечал, что на временно оккупированных территориях Украины, особенно оккупированных с 2014 года, в населенных пунктах уменьшилось количество населения. Например, в городе Зоринск Перевальского района Луганской области численность населения снизилась на 53%, если сравнивать 2014 и 2023 годы. Однако у оккупационных администраций есть свой план по паспортизации населения на оккупированных территориях Украины.

Он состоит в том, чтобы на захваченных территориях людей с паспортами граждан Украины было менее 10%. Поэтому оккупанты начали не только выдавать паспорта России, но и обязательно забирать украинские.

Из-за уменьшения численности населения на оккупированных территориях Украины, оккупанты начали принимать в гражданство России детей и подростков, не достигших 14 лет. Принудительная паспортизация детей на временно оккупированных территориях Украины имеет несколько целей.

Во-первых, оккупанты не только выдают российский паспорт детям, они еще параллельно с этим формируют кадровый резерв для вооруженных сил России на оккупированных территориях. Нужно помнить, что с получением паспорта России люди берут на себя обязанности (к примеру, срочная служба в армии).

на оккупированных территориях. Нужно помнить, что с получением паспорта России люди берут на себя обязанности (к примеру, срочная служба в армии). Во-вторых, если оккупанты принимают в гражданство детей до 14 лет меняя им паспорт или свидетельство о рождении, то в будущем их проще депортировать на территорию России . Такие изменения в технологии депортации детей были сделаны после выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом. Консультанты Кремля рассчитывают на то, что им удастся объяснить международному сообществу, что они не депортировали детей, а перемещали внутри страны своих граждан.

. Такие изменения в технологии депортации детей были сделаны после выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом. Консультанты Кремля рассчитывают на то, что им удастся объяснить международному сообществу, что они не депортировали детей, а перемещали внутри страны своих граждан. В-третьих, это воспитание нового электората для Кремля . Необходимо помнить, что пророссийские партии, такие как "Партия регионов" и "Коммунистическая партия Украины", поддерживали люди в возрасте от 40 лет. По состоянию на сегодня многие из них умерли в период с 2015 по 2022 год от пандемии коронавируса, отсутствия должной медицинской помощи, были убиты из-за принудительной мобилизации или просто уехали. Кремлю нужен новый электорат, который они и пытаются воспитывать из этих детей

. Необходимо помнить, что пророссийские партии, такие как "Партия регионов" и "Коммунистическая партия Украины", поддерживали люди в возрасте от 40 лет. По состоянию на сегодня многие из них умерли в период с 2015 по 2022 год от пандемии коронавируса, отсутствия должной медицинской помощи, были убиты из-за принудительной мобилизации или просто уехали. Кремлю нужен новый электорат, который они и пытаются воспитывать из этих детей В-четвертых, это создание картинки для пропагандистов, чтобы демонстрировать населению России, что дети и подростки на оккупированных территориях поддерживают Россию. Многие заметили, что даже топовые пропагандисты Кремля начали высказывать мнение, что местные жители не хотят видеть российскую армию и относятся к ней негативно. Для этого Кремлю необходима картинка детей на оккупированных территориях, получающих паспорт России. На такую картинку будет лучше вербовать мобилизационный ресурс внутри России.

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Родители, которые пытаются уберечь своих детей от получения паспорта России, сразу подвергаются репрессиям. Оккупанты запугивают их через росгвардию (выполняет функции политической полиции) и оккупационных администраций, которые обещают лишить родительских прав и забрать детей. Поэтому родители пытаются просто спрятать детей или покинуть оккупированную территорию.