Международный суд ООН – другая "Гаага"

Когда речь идет о российских преступлениях, виновным предрекают "Гаагу", а именно – производство в Международном уголовном суде, который имеет юрисдикцию привлекать к индивидуальной уголовной ответственности за 4 международных преступления.

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В то же время в Гааге расположен еще один адъюдикационный институт – Международный суд ООН (МС ООН), компетенция которого распространяется исключительно на разрешение споров между государствами.

Как правило, для того, чтобы начать производство в МС ООН, необходимо согласие обеих сторон. Однако есть ограниченный перечень конвенций, предусматривающих обязательную юрисдикцию этого института. Украина инициировала производство по 3 из них:

16 января 2017 года по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

27 февраля 2022 года – по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

МС ООН состоит из 15 судей, избранных Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на 9 лет. Предполагается, что они действуют в личном качестве. Впрочем, действующий состав является, скорее, преимуществом для России, чем для Украины. Все потому, что вице-президентом является россиянин, а в коллегию входят граждане Уганды, Китая, Индии, для правительств которых "все не так однозначно", и гражданин Бразилии, мирные инициативы которой предусматривают территориальные уступки.

Две отдельные жалобы

В настоящее время в публичном дискурсе нередко исчезает разграничение между жалобами, поданными Украиной. Это связано с тем, что дела рассматриваются параллельно, и отдельные процессуальные аспекты происходят в одно и то же время.

В жалобе, поданной в 2017 году, Украина настаивала, что с 2014 года Россия усилила свое вмешательство в ее внутренние дела, в частности вооруженным путем, финансировала террористические акты и нарушала права миллионов граждан Украины, в частности право на жизнь. На Востоке Украины Россия разжигала и поддерживала антиправительственное вооруженное восстание вопреки основополагающим принципам международного права, закрепленным в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина утверждает, что Россия захватила Крымский полуостров, спланировала незаконный "референдум", который провела в атмосфере насилия и запугивания нероссийских этнических групп. С начала оккупации Крыма Россия ведет умышленную кампанию культурного стирания.

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Сегодня завершаются устные слушания по этой жалобе, которые проходили 6, 8, 12 и 14 июня. Финальное решение следует ожидать уже в 2024 году. Однако в связи с отсутствием судебной практики по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также с достаточно нерешительной позицией МС ООН по делам относительно расовой дискриминации, особой сенсации не произойдет. Решение будет половинчатым и будет зависеть от уже существующих выводов других судебных институций, в частности, по делу о сбивании Boeing 777 недалеко от Тореза и по так называемому Крымскому делу в ЕСПЧ.

Одной из основных задач Украины будет использовать МС ООН также для возмещения ущерба, причиненного Россией в ходе этих эпизодов.

Жалоба, отправленная в первые дни после полномасштабного вторжения, касается злоупотребления со стороны России термином из Конвенции о запрете геноцида, на основе которого она сначала признала так называемые "Л/ДНР", а впоследствии начала "специальную военную операцию" против Украины. В заявлении Украина также обвинила Россию в планировании актов геноцида и утверждала, что Россия умышленно убивает и наносит тяжкие телесные повреждения представителям украинской национальной группы.

Сейчас жалоба только подходит к этапу бифуркации: слушаниям о приемлемости. Следовательно, быстрого решения ожидать не стоит. Вероятно, оно будет вынесено уже после завершения вооруженного конфликта. В то же время 9 июня МС ООН принял решение о допуске 32 государств в соответствии со статьей 63 устава суда к участию в деле в роли третьей стороны. Интересно, что против такого решения проголосовала только судья из Китая.

США – за бортом

В то же время, суд отказал США в участии на этом этапе. Такое решение имеет несколько возможных пояснений. Официально МС ООН настаивает, что в связи с предостережением США к статье IX Конвенции о запрете геноцида, в котором государство исключило обязательную юрисдикцию суда по делам против нее, в соответствии со статьями 62 – 63 устава суда США не имеют "правового интереса" по делу Украины против России.

Теоретически, США могут присоединиться на этапе рассмотрения дела по существу, подав новую декларацию и признав юрисдикцию суда по этому делу. Однако решение о допуске будет оставаться на усмотрение МС ООН.

Отказ в отношении США косвенно обусловлен политикой самого МС ООН, длительно критикуемого из-за неэффективной и ограниченной юрисдикции. Суд хочет иметь более весомое влияние и своим отказом демонстрирует США и другим государствам, готовым за него бороться.

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Кроме того, МС ООН стремится избежать все большей политизации дела. Следует помнить, что президентом суда является гражданка США, а Россия в своих аргументах ссылается на стремление со стороны США злоупотреблять правом. Также не следует исключать возможное влияние России на российского судью и судей из Уганды, Бразилии, Китая, Индии.

В конце концов США так и не выполнили в полной мере решения МС ООН, частично вынесенные против них, например по делу Никарагуа против США.

Единые нарративы России в жалобах, инициированных Украиной

Судебные процессы, в ходе которых рассматриваются жалобы Украины против России, независимо от института, превращаются представителями Кремля в спектакли. В обоих процессах в МС ООН Россия распространяет все те же пропагандистские инициативы, иногда вкладывая их в уста юристам из ДРК, Китая, Великобритании. Среди них можно выделить следующие:

в Украине – внутренний конфликт из-за нелегитимности "киевского нацистского режима" и "госпереворота";

Запад стремится использовать Украину для нападения и уничтожения России, поэтому он снабжает ее оружием;

Украина – "террористическое государство", например, именно "она" уничтожила дамбу Каховской ГЭС;

Украина 8 лет "обстреливала" Донбасс, а его жители объединились, чтобы сохранить свою жизнь;

Россия не дискриминирует другие народы, а вот "нацистская" Украина грубо нарушает права русскоговорящего населения;

совместная следственная группа "подтасовывала" результаты расследования обстоятельств сбивания Boeing 777.

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Борьба Украины на юридическом фронте

Украина и украинцы используют целый ряд судебных и квазисудебных институций для привлечения России и ее агентов к ответственности: Международный Суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека, Международный трибунал ООН по морскому праву, международные инвестиционные и коммерческие арбитражи, Орган по решению споров ВТО. Общее количество поданных жалоб – более десяти. Сейчас они находятся на разных этапах разбирательства.

Решения, вынесенные в пользу Украины, играют важную роль не только для обеспечения принципа неотвратимости юридической ответственности, но и для возмещения ущерба. Они будут иметь историческое значение и политическое влияние. Так что ставки достаточно велики.