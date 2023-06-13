В Армении действительно хорошо понимают, что происходит в Украине
Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с представителями украинских деловых кругов и общественных активистов армянского происхождения, на которой я был участником.
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По результатам откровенного и прямого диалога можно сделать выводы, что высшее армянское политическое руководство четко понимает, что происходит в Украине и не находится под действием шаблонов российской пропаганды, как ряд других стран так называемого постсоветского пространства или, например, государств Глобального Юга.
Пашинян ясно осознает последствия российской агрессии на украинских территориях и поддерживает расширение двустороннего украинско-армянского сотрудничества в вопросах публичной и деловой дипломатии.
Объективности ради отметим, что на официальном уровне Ереван не всегда может артикулировать в отношении России позицию, которая бы в полной мере устраивала официальный Киев. В то же время, ряд армянских бизнесов активно продолжает вести дела с российской стороной, что открывает возможности для обхода санкций и сохранения экономических связей страны-агрессора с внешним миром.
Указанную ситуацию необходимо исправлять и результаты встречи в Кишиневе дали оптимизм о том, что у нас есть возможность приобщиться к указанному процессу.
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Первым важным этапом станет активизация публичной дипломатии. Армянское общество должно четко понимать, какие преступления совершает Россия в Украине. Учитывая изложенное, начата подготовка к системным инициативам, позволяющим армянским журналистам посетить Украину для общения с гражданским населением и политическим руководством, а украинским – поехать в Армению.
Украина может помочь Армении выйти из-под российского влияния
Перспективы победить российскую пропаганду в армянском информационном пространстве есть, и мы планируем воспользоваться ими по полной. Важно, что со стороны армянского руководства нет никаких возражений. Напротив – понимание и поддержка.
Вторым этапом должно быть расширение украинско-армянского политического диалога на самом высоком уровне. Украина может оказать содействие в выходе Армении из-под российского влияния и выступить "своеобразным" медиатором в диалоге с другими европейскими партнерами. Если Украина стала форпостом для сдерживания российской агрессии в Восточной Европе, Тайвань часто называют форпостом в сдерживании экспансии Китая на Дальнем Востоке, почему Армении не занять важное место в истории и в процессах перераспределения геополитических сфер влияния и не выступить флагманом в сокращении влияния России на Кавказе?
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Хотя армянскому руководству часто приходится балансировать между собственными интересами и российским фактором, однако, кажется, что в Ереване готовы занять правильную сторону в этом геополитическом противостоянии.