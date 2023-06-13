Главная цель врага – сделать нам хуже

В последнее время видел, как многие "хорошие россияне" продвигают тезис: неважно, почему это случилось, все равно Владимир Путин начал войну, и он виноват.

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Таким образом они как будто делают "реверанс", но все это тоже полуправда и манипуляция. Как и тезис, что "оно разрушилось именно из-за ненадлежащего обслуживания", или "что это было кому-то выгодно в военном плане". Давний принцип "кому выгодно" указывает только на одного виновника – российскую оккупационную армию.

Неважно, что ее саму частично могло смыть в Днепр. "Мясные штурмы" показывают, как мало они ценят своих людей. Много ли было "военного смысла" в войне с трансформаторами и разрушением украинских электростанций? Нет, это был чистый терроризм.

Главный смысл – сделать украинцам хуже. Разрушение ГЭС – это проявление той же логики. Разрушение ради разрушения. Терроризм ради терроризма. Война с гражданскими, попытка максимально сделать Украину непригодной для жизни.

Только в больном сознании "русских либералов" кто-то из украинцев мог пойти на такое преступление. Ведь даже при нашей с вами жизни последствия этой катастрофы могут быть не исправлены.

Случившееся на ГЭС – не катастрофа

Нет, это не "катастрофа", не "трагедия" – это конкретное военное преступление. Как любое преступление оно имеет исполнителей и имеет тех, кто его задумал. То есть это как конкретные военнослужащие, так и военно-политическое руководство России. Все они должны быть привлечены к ответственности. Если же они умрут раньше, чем будут привлечены (а так, пожалуй, и будет), то ответственность будет нести все их государство и каждый россиянин.

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Потом все будет сочтено, и за все они должны будут платить. Если, конечно, планируют иметь отношения с цивилизованным миром. Платить должны "ватники", либералы, платить должны президент Патрушев или президент Навальный. Все и каждый. Все и каждый должны признать, что это было преступление. Колоссальное, страшное преступление против человечества. Очередное преступление, созданное российским государством против украинского народа.

Мне не нужно сочувствие от россиян, мне нужно признание преступных действий их собственного государства, и преступного характера этого государства, за что когда-то должно наступить ответственность. Все попытки придумать "уставшие дамбы" или какие-нибудь "катастрофы" здесь не помогут. Катастрофа – это извержение вулкана, землетрясение. Даже техногенная авария.

Случившееся на Юге Украины – это страшное преступление. Одно из самых страшных в мировой истории. Преступление, которое совершил русский народ против украинского народа.