Новый козырь России – "продовольственное" оружие

Отсутствие орошения и комплекс проблем будут влиять на мировые цены. В то же время Кремль будет использовать это по полной, особенно в незападном мире.

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Россия будет делать все, чтобы вытолкнуть нас с позиции ключевого игрока на рынке аграрной продукции.

Разрушение плотины в этом смысле для России – это долгосрочная инвестиция. На следующей неделе, когда группа африканских лидеров посетит Украину и Россию, мы будем говорить о нашем суверенитете и ценностях, а Россия будет спекулировать ценами на зерно. Да и для африканцев зерно и удобрения это вопрос номер один.

Россия получила еще один повод "качать" выгодные для себя условия "зерновой договоренности" – через смягчение санкций на свой экспорт. Желающих поддержать ее будет, к сожалению, предостаточно – под соусом "гуманитарной заботы о тех, кто не может позволить себе купить хлеб".

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Дискуссии будут очень непростыми, ведь оттолкнуть незападный мир мы не хотим и не можем. Западу и нам нужна общая стратегия, как не дать России разыграть "продовольственное" оружие как свой козырь.

Предельная цена на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, стала запоздалым, но достаточно эффективным рычагом влияния на Россию. Логика рынков зерна и удобрений другая, но необходимо, чтобы санкции в отношении аграрной сферы России оставались.

Если критично нужно, то можно обсуждать временные исключения для отдельных стран, но ни в коем случае не отменять, даже временно. Поскольку ввести их снова будет политически суперсложно, а преступник вместо наказания получит еще и награду.

И, конечно, Россия должна нам потом компенсировать также потерянные или недополученные урожаи, а не только прямой ущерб. Это дело будущего, но начинать об этом говорить следует именно сейчас.