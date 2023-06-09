Новий козир Росії – "продовольча" зброя

Відсутність зрошення та весь комплекс проблем впливатимуть на світові ціни. Водночас Кремль це на повну використовуватиме, особливо у незахідному світі.

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Росія робитиме все, щоб виштовхнути нас з позиції ключового гравця на ринку аграрної продукції.

Руйнування греблі в цьому сенсі для Росії це довгострокова інвестиція. Наступного тижня, коли група африканських лідерів відвідає Україну та Росію, ми говоритимемо про наш суверенітет та цінності, а Росія спекулюватиме на цінах на зерно. Та й для африканців зерно та добрива це питання номер один.

Росія отримала ще один привід "качати" вигідні для себе умови "зернової домовленості" – через пом'якшення санкцій на свій експорт. Охочих підтримати її буде, на жаль, більше ніж достатньо – під соусом "гуманітарної турботи про тих, хто не може дозволити собі купити хліб".

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Дискусії будуть дуже непростими, адже відштовхнути незахідний світ ми не хочемо і не можемо. Заходу і нам потрібна спільна стратегія, як не дати Росії розіграти "продовольчу" зброю як свій козир.

Гранична ціна на нафту та нафтопродукти, експортовані з Росії, стала запізнілим, але достатньо ефективним важелем впливу на Росію. Логіка ринків зерна та добрив інша, але потрібно, щоб санкції щодо аграрної сфери Росії залишалися.

Якщо критично потрібно, то можна обговорювати тимчасові виключення для окремих країн, але ні в якому разі не скасовувати, навіть тимчасово. Оскільки запровадити їх знову буде політично суперскладно, а злочинець замість покарання отримає ще й нагороду.

І, звісно, Росія має нам потім компенсувати також втрачені чи недоотримані врожаї, а не тільки пряму шкоду. Це справа майбутнього, але починати про це говорити слід саме зараз.