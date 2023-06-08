Зачем Россия распространяет информационный шум

В видео полно манипуляций и искажений. Однако за 6 часов оно собрало более 38 миллионов просмотров, и они растут с какой-то невероятной скоростью. Когда я закончу писать их, пожалуй, будет еще больше.

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Среди прочих видео распространили у себя Илон Маск, консервативные американские блоггеры с миллионной аудиторией, MAGA-республиканцы в Конгрессе, и (сюрприз) представитель России в ООН.

В то же время некоторые пытаются продвинуть тезис, мол, неясно, кто ответственен за разрушение Каховской ГЭС: "Может быть, это россияне, может украинцы, а возможно, дамба прорвалась сама. Вот вам спутниковые снимки, вот мнение какого-то эксперта, вот размытое видео с телеграм-канала, а вот прошлогоднее заявление анонимного должностного лица. И вообще, никто не знает, что произошло на самом деле".

Все это очень напоминает мне тот информационный шум, который Россия и ее сторонники пытались создать после сбивания MH17. Распространить десятки разных версий и спекуляций, запутать, напустить туман, чтобы в конце концов люди в нем потерялись и потеряли понимание, что правда, а что нет.

Похоже, что эти усилия сейчас очень активизировались – особенно на англоязычную аудиторию. Информационная борьба продолжается.

Кстати, пока писал, видео Такера Карлсона собрало еще два дополнительных миллиона просмотров.