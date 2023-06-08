Геноцид Левобережья Украины

В то же время уже очевидно, что агрессор преследовал две практические преступные цели.

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Первая – это принуждение к депортации населения прилегающих к Днепру сел и городов левобережной Херсонщины, уничтожение их домов и убийство тех, кто не сможет уйти от подтопления.

– это принуждение к депортации населения прилегающих к Днепру сел и городов левобережной Херсонщины, уничтожение их домов и убийство тех, кто не сможет уйти от подтопления. Вторая – это опустынивание широкой части левобережной Херсонщины, которая в отличие от Крыма в большинстве своем не имеет постоянных источников питьевой и хозяйственной воды, кроме Каховского и Северокрымского каналов. Поэтому теперь становится надолго малопригодной для жизни местностью.

Напомню, что эти районы являются исконным и традиционным местом проживания этнических украинцев. Для оккупантов это очевидно становилось костью в горле независимо от их преступных военных планов.

Поэтому действия агрессора четко охватываются пунктом "с" статьи 2 Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Речь идет об умышленном создании для какой-либо группы населения таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение.

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То есть агрессор совершил отдельный акт геноцида украинского народа. Здесь необходимо реагирование не только в рамках заявлений в Международный уголовный суд по конкретным организаторам и исполнителям, что также очень важно, но и в рамках возможного межгосударственного дела против России в Международном суде ООН.

Напомню, что и преступление геноцида, и нарушение агрессором этой конвенции не имеют срока давности. Инициировать этот вопрос могут и власти Украины, и любого другого цивилизованного государства мира.