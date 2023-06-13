Подрывом ГЭС россияне шантажировали уже год

Захватив ГЭС, россияне колоннами пошли на Николаев и Кривой Рог, надеясь на скорый захват остальных украинских территорий. Однако в первые недели войны ВСУ оккупантов остановили и в значительной степени перебили.

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Поэтому к апрелю российские военные начали "думать". Ну, а думать, как известно – это не их конек. Хуже, чем думать, русским военным выходит только воевать. Эти два обстоятельства подтолкнули россиян к тому единственному, что у них получается действительно хорошо – к терроризму.

В апреле 2022 года россияне начали минировать Каховскую ГЭС. Тогда они обложили взрывчаткой дамбы. Полгода спустя, когда украинские войска приблизились к Днепру в ходе первого контрнаступления, они заменяли еще и шлюзы и опоры самой ГЭС. Что, кстати, даже не очень скрывали.

Оккупант открыто говорит о минировании Каховской ГЭС: видео

Тогда этот российский шантаж так и остался шантажом. Осенью враждебное командование верило, что может подраться с Украиной на поле боя. Поэтому объявило о непростых решениях и сбежало с правого берега Днепра. Однако сейчас ситуация совсем другая. Украина имеет самый мощный наступательный потенциал в Европе со времен Второй мировой войны и начинает долгожданное и наибольшее контрнаступление. Дома российских военных преступников на Рублевке атакуют беспилотники, а в приграничных регионах России хозяйничают какие-то вооруженные оппозиционеры, с которыми невозможно ничего сделать. И вот, казалось бы, в этой ситуации самое время задать вопрос о том, стоило ли начинать войну против Украины.

Техногенные катастрофы на выбор

Однако россияне не могут скрыться просто так. Чтобы хоть как-то в глазах собственных масс оправдать бегство с украинских территорий, Владимир Путин потребовал у своих вооруженных холопов представить ему на выбор несколько вариантов техногенных катастроф.

Самый жесткий вариант – взрыв ядерного оружия на территории Украины – уже год назад не рассматривается. Великобритания и США дали понять, что в таком случае прилетит ответ. Очевидно, в Кремле эта информация была усвоена.

Остается другой вариант – спровоцировать ядерную катастрофу, обстреляв объекты ядерной инфраструктуры на территории Украины. В свое время россияне били "Градами" по оккупированной ими же Запорожской АЭС, но теперь там есть эксперты МАГАТЭ. Поэтому в качестве жертвы предложили хранилища с ядерным топливом в Харьковской области. Однако и этот вариант показался Путину слишком "стремным". Мол, неизвестно куда в случае чего подует ветер.

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Так может "Крымский титан"? "Химикаты – это отличный промежуточный вариант", – шептали Путину условные Бортников и Патрушев. Глава Кремля решил отказаться от такой идеи из-за страха потерять союзника президента Турции Реджепа Эрдогана, ведь химия могла и в эту страну добраться.

Вдруг какой-то Шойгу поднялся и сказал: "Владимир Владимирович, вообще-то наши интеллектуальные войска давно об этом всем подумали и еще в прошлом году заминировали Каховскую ГЭС. Подрываем!".

"А кто пострадает?", – переспросил Путин.

"Около половины жителей Херсонщины, а также кошки, собаки, рыба и скот. В общей сложности миллионы или десятки миллионов живых существ как на суше, так и в воде. Кроме того, сотни тысяч крымчан останутся без воды, до миллиона украинцев – без работы, а десятки миллионов жителей Африки – без еды".

"И все?", – уточнил российский президент.

"Так точно, Владимир Владимирович. Ни рыбы, ни кошки, ни африканцы вам ничего не сделают. Вы победите их одним махом, а Конашенков и Соловьев легко выдадут их за уничтоженных украинских боевиков и польских наемников", – отвечал Шойгу.

Так что преступники приступили. Сначала россияне целенаправленно подняли уровень воды Каховского водохранилища до рекордного уровня, чтобы уровень повреждений после подрыва был беспрецедентен. Далее в российских пропагандистских пабликах произошло удивительное – они заявили, что Украина якобы нанесла удар по Каховской ГЭС.

Советские инженеры перевернулись в могилах

При этом, чем именно Украина бомбила ГЭС, ни один пропагандист не сообщил. Ну, оно и неудивительно. Ведь что бы они ни придумали – это легко опровергнуть. Это сооружение строили во время Холодной войны. Как и все такие объекты, оно было способно выдержать любой удар извне, в том числе и ядерный. Однако – именно извне.

Советским инженерам не пришло в голову, что много лет спустя главный фанат кровавого диктатора Сталина додумается заминировать эту дамбу изнутри. Поэтому здесь пропаганда сломалась и единственное, что смогла выдать – это вот такой лживый полунамек: "ВСУ нанесли удар британскими ракетами после катастрофы на ГЭС".

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Такими заголовками через несколько часов после подрыва ГЭС пестрили все центральные пропагандистские СМИ. Что это значит – "нанесли удар британскими ракетами после разрушения Каховской ГЭС"? Неужели они добивали гидроэлектростанцию? Нет, уже в следующем предложении пропагандисты признают, что ничего такого Украина не делала, а ракеты были запущены совсем по другому району:

"По Новоалексеевке в Херсонской области были запущены четыре ракеты Storm Shadow, три из них сбиты. Об ударе стало известно после прорыва дамбы Каховской ГЭС", – заявили пропагандисты.

Новоалексеевка, расположенная в 120 километрах от Каховской ГЭС и никакого отношения к ней не имеет. Да и в сказку об ущербе Storm Shadow уже, похоже, не верят в самой России. Однако согласитесь, что сам заголовок звучит убедительно: "ВСУ нанесли удар британскими ракетами после разрушения Каховской ГЭС".

Если не вдумываться – ну, как большинство россиян и делают – то может показаться, что приказ бомбить Каховскую ГЭС отдала Великобритания. Затем Риши Сунак лично оседлал сразу 4 ракеты Storm Shadow и полетел добивать гидроэлектростанцию. Благо, что 3 из 4 сбила самая эффективная в мире российская противовоздушная оборона. На 4-й ракете маневрирующий Сунак смог избежать ПВО, вернуться в Лондон и успешно приземлиться на Даунинг-Стрит.

Лебеди плавают "почти сухими" улицами

Заврались, конечно, не только российские пропагандисты, но и коллаборанты. Местный гауляйтер Сальдо с самого утра кричал, что затопление – не критическое и вообще никакой эвакуации проводить не нужно. В то же время, жители оккупированного левобережья Херсонщины были вынуждены спасаться на крышах своих домов. Впоследствии стало известно и о первых погибших.

На улицах Новой Каховки плавали лебеди. Ну, а гауляйтер оккупированной Херсонщины и по совместительству следующий обладатель премии Дарвина Владимир Сальдо записывал видео на фоне тех же плавающих лебедей и пытался выдать их за жителей Новой Каховки, которые радостно гуляют "почти сухими" улицами.

Смотрите видео, как Сальдо на фоне затопленного города рассказывает, что все хорошо:

Прошло еще несколько часов прежде чем Сальдо то ли отрезвел, то ли получил по шапке, но в его телеграм-канале появились уже совсем другие сообщения. Мол, Новая Каховка сильно затоплена, а оккупационная администрация справляется с чрезвычайной ситуацией.

Однако ни он, ни другие российские военные преступники ни сейчас, ни в будущем никогда не в состоянии оценить планетарный масштаб той катастрофы, которую создали их кровавые руки и плохие головы.

Параллельно российские пропагандисты продолжали рвать резиновое изделие, на котором Россия пытается выплыть из ситуации, в которую себя загнала. На российском телевидении даже стали угрожать бомбить Киевскую ГЭС.

Смотрите видео, как в России угрожают взорвать Киевскую ГЭС:

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Киевская ГЭС защищена от внешнего влияния по меньшей мере не хуже Каховской. А Каховская, я напомню, была разрушена изнутри. Поэтому чтобы сделать что-то с Киевской ГЭС, россиянам нужно как минимум до нее дойти, чего они не смогли сделать даже в начале полномасштабного вторжения.

Если кто-то думает, что ГЭС могла разрушиться в результате не взрыва, а давления воды, то уточню несколько моментов:

почему вода начала давить именно на заминированную россиянами дамбу и именно в тот момент, когда российские террористы выбирали, чем ответить за рейды в Белгород и как затормозить украинское контрнаступление?

Если даже гипотетически допустить такой вариант, скажите, пожалуйста, а кто это контролировал дамбу с 11:28 24 февраля 2022 года и кто в последние недели целенаправленно поднимал уровень воды до небывалого?

Как бы ни началось обрушение дамбы – именно Россия ответственна за эту катастрофу. Это уже признали ключевые партнеры Украины – США, Великобритания и Евросоюз. Это очень важно и очень хорошо.

Напомню! Согласно Женевской конвенции, действия по разрушению дамб являются военным преступлением. Эффект от их разрушения может быть приравнен к эффекту применения оружия массового уничтожения.

Очень важно, чтобы Украина вместе с нашими западными партнерами дала России понять, что она в этой войне проиграет. Даже использование ядерного оружия – на что Кремль никогда не отважится – не спасет государство-агрессора.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: