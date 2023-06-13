Підривом ГЕС росіяни шантажували вже рік

Захопивши ГЕС, росіяни колонами пішли на Миколаїв та Кривий Ріг, сподіваючись на швидке захоплення решти українських територій. Однак у перші тижні війни ЗСУ окупантів зупинили і значною мірою перебили.

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Тому до квітня російські військові почали "думати". Ну, а думати, як відомо, – це не їхнє вміння. Гірше, ніж думати, російським військовим виходить лише воювати. Ці дві обставини підштовхнули росіян до того єдиного, що у них виходить справді добре – до тероризму.

У квітні 2022 року росіяни почали мінувати Каховську ГЕС. Тоді вони обклали вибухівкою греблі. Через пів року, коли українські війська наблизилися до Дніпра в ході першого контрнаступу, вони замінували ще й шлюзи та опори самої ГЕС. Що, до речі, навіть не дуже приховували.

Окупант відкрито говорить про мінування Каховської ГЕС: відео

Тоді цей російський шантаж так і лишився шантажем. Восени вороже командування ще вірило, що може побитися з Україною на полі бою. Тому оголосило про непрості рішення та втекло з правого берега Дніпра. Однак зараз ситуація зовсім інша. Україна має найпотужніший наступальний потенціал у Європі з часів Другої світової війни і починає довгоочікуваний та найбільший контрнаступ. Маєтки російських військових злочинців на Рубльовці атакують безпілотники, а у прикордонних регіонах Росії господарюють якісь озброєні опозиціонери, з якими неможливо нічого вдіяти. І ось, здавалося б, у цій ситуації саме час поставити запитання про те, чи варто було починати війну проти України.

Техногенні катастрофи на вибір

Однак росіяни не можуть втекти просто так. Аби хоч якось в очах власних мас виправдати втечу з українських територій, Владімір Путін зажадав у своїх озброєних холопів представити йому на вибір кілька варіантів техногенних катастроф.

Найжорсткіший варіант – вибух ядерної зброї на території України – вже рік як не розглядається. Велика Британія та США дали зрозуміти, що в такому разі прилетить відповідь. Очевидно, у Кремлі цю інформацію засвоїли.

Залишається інший варіант – спровокувати ядерну катастрофу, обстрілявши об'єкти ядерної інфраструктури на території України. Свого часу росіяни били "Градами" по окупованій ними ж Запорізькій АЕС, але тепер там є експерти МАГАТЕ. Тому у ролі жертви запропонували сховища з ядерним паливом у Харківській області. Однак і цей варіант здався Путіну занадто "стрьомним". Мовляв, невідомо куди в разі чого подує вітер.

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То може "Кримський титан"? "Хімікати – це чудовий проміжний варіант", – шепотіли Путіну умовні Бортников та Патрушев. Очільник Кремля вирішив відмовитися від такої ідеї через страх втратити союзника президента Туреччини Реджепа Ердогана, адже хімія могла і в цю країну добратися.

Раптом якийсь Шойгу піднявся і сказав: "Владімір Владіміровіч, взагалі-то наші інтелектуальні війська давно про це все подумали і ще минулого року замінували Каховську ГЕС. Підриваймо!".

"А хто постраждає?", – перепитав Путін.

"Близько половини жителів Херсонщини, а також коти, собаки, риба та худоба. Загалом мільйони чи десятки мільйонів живих істот як на суші, так і у воді. Крім того, сотні тисяч кримчан залишаться без води, до мільйона українців – без роботи, а десятки мільйонів жителів Африки – без їжі".

"І все?", – уточнив російський президент.

"Так точно, Владімір Владіміровіч. Ні риби, ні коти, ні африканці вам нічого не зроблять. Ви переможете їх одним махом, а Конашенков та Соловйов легко видадуть їх за знищених українських бойовиків та польських найманців", – відповідав Шойгу.

Отож злочинці приступили. Спершу росіяни цілеспрямовано підняли рівень води Каховського водосховища до рекордного рівня для того, щоб рівень пошкоджень після підриву був безпрецедентний. Далі у російських пропагандистських пабліках відбулося дивовижне – вони заявили, що Україна нібито завдала удару по Каховській ГЕС.

Радянські інженери перевернулися у могилах

При цьому чим саме Україна бомбила ГЕС, жоден пропагандист не повідомив. Ну, воно й не дивно. Адже що б вони не вигадали – це легко спростувати. Цю споруду будували під час Холодної війни. Як і всі такі об'єкти, вона була здатне витримати будь-який удар ззовні, зокрема і ядерний. Однак – саме ззовні.

Радянським інженерам не спало на думку, що через багато років головний фанат кривавого диктатора Сталіна додумається замінувати цю дамбу зсередини. Тому тут пропаганда зламалася і єдине, що змогла видати – це ось такий брехливий напівнатяк: "ЗСУ завдали удару британськими ракетами після катастрофи на ГЕС".

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Такими заголовками за кілька годин після підриву ГЕС рясніли всі центральні пропагандистські ЗМІ. Що це означає – "завдали удару британськими ракетами після руйнування Каховської ГЕС"? Невже вони добивали гідроелектростанцію? Ні, вже в наступному реченні пропагандисти визнають, що нічого такого Україна не робила, а ракети були запущені зовсім по іншому району:

"По Новоолексіївці в Херсонській області були запущені чотири ракети Storm Shadow, три з них збиті. Про удар стало відомо після прориву греблі Каховської ГЕС", – заявили пропагандисти.

Новоолексіївка, розташована за 120 кілометрів від Каховської ГЕС і ніякого відношення до неї не має. Та й у казку про збиття Storm Shadow вже, схоже, не вірять у самій Росії. Однак погодьтеся, що сам заголовок звучить переконливо: "ЗСУ завдали удару британськими ракетами після руйнування Каховської ГЕС".

Якщо не вдумуватись – ну, як більшість росіян і роблять – то може скластися враження, що наказ бомбити Каховську ГЕС віддала Велика Британія. Потім Ріші Сунак особисто осідлав одразу 4 ракети Storm Shadow і полетів добивати гідроелектростанцію. Благо, що 3 з 4-х збила найефективніша у світі російська протиповітряна оборона. На 4-й ракеті маневруючий Сунак зміг уникнути ППО, повернутися в Лондон і успішно приземлитися на Даунінг-Стріт.

Лебеді плавають "майже сухими" вулицями

Забрехалися, звісно, не лише російські пропагандисти, а й колаборанти. Місцевий гауляйтер Сальдо з самого ранку кричав про те, що затоплення – не критичне, і взагалі ніякої евакуації проводити не потрібно. Водночас мешканці окупованого лівобережжя Херсонщини були змушені рятуватися на дахах своїх будинків. Згодом стало відомо і про перших загиблих.

На вулицях Нової Каховки плавали лебеді. Ну, а гауляйтер окупованої Херсонщини і за сумісництвом наступний володар премії Дарвіна Володимир Сальдо записував відео на тлі тих самих плаваючих лебедів і намагався видати їх за мешканців Нової Каховки, які радісно гуляють "майже сухими" вулицями.

Дивіться відео, як Сальдо на фоні затопленого міста розповідає, що все добре:

Минуло ще кілька годин перш ніж Сальдо чи то протверезів, чи то отримав по шапці, але в його телеграм-каналі з'явилися вже зовсім інші повідомлення. Мовляв, Нова Каховка сильно затоплена, а окупаційна адміністрація справляється з надзвичайною ситуацією.

Однак ні він, ні інші російські воєнні злочинці ні зараз, ні будь-коли в майбутньому не в змозі оцінити планетарний масштаб тієї катастрофи, яку створили їхні криваві руки та погані голови.

Паралельно російські пропагандисти продовжували дірявити гумовий виріб, на якому Росія намагається випливти із ситуації, в яку себе загнала. На російському телебаченні навіть почали погрожувати бомбити Київську ГЕС.

Дивіться відео, як у Росії погрожують підірвати Київську ГЕС:

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Київська ГЕС захищена від зовнішнього впливу щонайменше не гірше, ніж Каховська. А Каховська, я нагадаю, була зруйнована зсередини. Тому, щоб зробити щось із Київською ГЕС, росіянам потрібно як мінімум до неї дійти, чого вони не змогли зробити навіть на початку повномасштабного вторгнення.

Якщо хтось думає, що ГЕС могла зруйнуватися внаслідок не вибуху, а тиску води, то уточню кілька моментів:

чому вода почала тиснути саме на заміновану росіянами дамбу і саме в той момент, коли російські терористи обирали, чим відповісти за рейди до Бєлгорода та як загальмувати український контрнаступ?

Якщо навіть гіпотетично допустити такий варіант, то скажіть, будь ласка, а хто це контролював дамбу з 11:28 24 лютого 2022 року і хто в останні тижні цілеспрямовано підіймав рівень води до небувалого?

Хоч би як почалося обвалення дамби – саме Росія відповідальна за цю катастрофу. Це вже визнали ключові партнери України – США, Велика Британія та Євросоюз. Це дуже важливо та дуже добре.

Нагадаю! Згідно з Женевською конвенцією, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином. Ефект від їхнього руйнування може прирівнюватися до ефекту застосування зброї масового знищення.

Дуже важливо, щоб тепер Україна разом із нашими західними партнерами дала Росії зрозуміти, що вона у цій війні програє. Навіть використання ядерної зброї – на що Кремль ніколи не наважиться – не врятує державу-агресорку.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: