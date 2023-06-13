Коли офіційно оголосять контрнаступ ЗСУ

У п'ятницю, 9 червня, російські окупанти спробували сходити в контратаку і нав'язати бій за Велику Новосілку на Донеччині, але там у ворога "щось пішло не так". Тому 11 червня з'явилася офіційна звістка про те, що ЗСУ на цьому напрямку просунулись та звільнили Благодатне – перший населений пункт з початку активних дій наших військ на фронті, орієнтовно з 7 червня 2023 року.

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Справді, будь-які новини з фронту надходять звідти через пару днів. Однак зараз варто говорити про дещо інше.

Контрнаступ почався без офіційного оголошення, бо зараз відбувається скоріше підготовчий етап, який полягає в розхитуванні та виявленні слабких місць в обороні противника.

Окупанти набудували укріплень на нашій території довжиною у 1000 кілометрів і декілька рядів, а це – безпрецедентно багато. Бо, наприклад, славетна "лінія Маннергейма" мала в довжину десь до 150 кілометрів, "лінія Мажино" – до 400 кілометрів. Навіть в таких відносно компактних укріплених лініях були свої слабкі місця в інженерному плані та в плані організації оборони.

Міцність російських фортифікацій зараз полягає не стільки в надійності побудови "царь-протитанкових ровів" чи "пірамідок Вагнера", а в мотивації особового складу ворожих укріпрайонів, щільності мінних полів та розвідувально-ударних контурів з використанням артилерії та БпЛА.

За обчисленнями російських військових станом до лютого 2022 року, мінне поле зі щільністю до 1000 мін на 1 квадратний кілометр дає ймовірність ураження до 70% і збільшує втрати противника щонайменше на 8%. Де раніше для коригування артилерії росіяни використовували один "Орлан-10", то тепер може літати мінімум два такі БпЛА, а щільність застосування різнотипних дронів може сягати до 25 одиниць лише з однієї сторони. Це вже не кажучи про те, що частішають повідомлення про застосування ворогом оптико-електронної системи "Муром" для моніторингу місцевості на дальність огляду до 10 кілометрів.

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Ось ці всі речі й пояснюють, чому з нашої сторони досі тримається переважно "режим тиші", коли російські "воєнкори" спамлять контентом різної сумнівності. Ну бо чим зараз цей режим порушувати? Повідомленнями про штурми того чи іншого укріпленого пункту противника?

Врешті, навіть офіційне повідомлення про початок контрнаступу на Херсонському напрямку було лише після того, як наші війська прорвали оборону противника на одному з відтинків. Тоді минули тижні та місяці кривавих боїв за ту ж Снігурівку та Давидів Брід.

Виходячи з цієї паралелі, на щось типу "офіційного оголошення" про початок контрнаступу варто чекати лише тоді, коли на фронті буде відчутний прорив оборони ворога. Врешті, не сіпати наших військових зайвий раз на предмет новин це мотив, який можна описати терміном "бойова травма" (в психологічному плані).

Уперше такий термін вжили британці, коли говорили про Фолклендську війну в 1982 році. Суть терміну "бойова травма" доволі проста – якщо бій був дуже тяжким, військовим може здаватись, що вони відпрацювали по ворогу значно гірше, аніж воно було насправді. Тому людям треба якийсь час просто прийти до тями, а вже потім щось коментувати.

Українська авіація працює дуже активно

Врешті, якщо інформаційний вакуум відчувається аж настільки гостро, його можна заповнити самостійно та змістовно, читаючи навіть сухі зведення від Генштабу. Вже кілька днів підряд ГШ ЗСУ звітував про близько 1000 ліквідованих окупантів та про майже два десятки виконаних авіаударів по живій силі і техніці ворога.

Навіть з такого сухого моменту можна цілком вивести редукцію, що наша армійська авіація працює як ніколи активно, що можливо по росіянах летять навіть "чудотворні" JDAM-ER, і що схоже передача "всього лише" МіГ-29 від Польщі та Словаччини все одно допомогла хоч якось зміцнити нашу авіацію напередодні контрнаступу ЗСУ.

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Також можна просто запастись терпінням, і взяти до уваги ту річ, що якщо наші війська уже кілька днів працюють по ворожій обороні за принципом "тактики тисячі порізів", то ще за кілька днів чи пару тижнів окупанти бодай на одному з відтинків почнуть таки стікати кров'ю, при чому в усіх смислах.

Якщо ж терпіння не вистачає, і рука так і тягнеться згрішити і почитати російських "воєнкорів", то тут потрібно мати на увазі наступне. Схоже, що командування армії Росії оцінює свої перспективи вкрай кепськими та явно сумнівається в спроможності утримати за собою всю поточну лінію оборони. Через що, наприклад, й пішло на злочин з підривом Каховської ГЕС, щоб так скоротити фронт і вивільнити усі більш-менш боєздатні війська на Херсонському напрямку, щоб перекинути на Запорізький.

Будь-які повідомлення про "перемоги", навіть вигадані, є для росіян в першу чергу стабілізацією управління військами на всіх рівнях. Тому в російських пропагандистів й виник буквально оргазм та екстаз від одного (офіційного не підтвердженого) епізоду із бронегрупою на західній бронетехніці. Одного десь на 800 кілометрів лінії фронту активних боїв.

ЗСУ здійснили прогрес у застосуванні техніки

При оцінці будь-яких кадрів за участі західної бронетехніки потрібно виходити ось із чого: така техніка відрізняється саме високим рівнем живучості порівняно з радянськими аналогами. Вогневі характеристики завжди важливі, але їх доводиться заново розглядати в нових контекстах.

На відміну від того ж Т-72, на Leopard 2A4 через раціональну укладку БК ніколи буквально не зірве башту, тому в танкістів високі шанси вижити навіть після прямого попадання. Завдяки високому рівню захищеності БМП Bradley таки бойова машина піхоти, а не "братська могила піхоти", тому і тут в наших бійців дуже високі шанси вижити.

Якщо в будь-якій ситуації, навіть тяжкій, вдалось зберегти життя наших воїнів, це уже є позитивною ситуацією.

Якщо настрій все одно тяжкий, то не потрібно живитись ілюзіями про те, що станом на лютий 2022 року армія Росії взагалі не вміла воювати, а з технологічною базою в неї було все "по нулях", а от не те що зараз. Реальність виглядає дзеркально протилежною – це ЗСУ якраз порівняно з лютим 2022 року зробили прогрес в плані оперативного мистецтва та застосуванні технологій на полі бою.

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Навряд чи, наприклад, та сама "Кропива" виросла без врахування помилок російської системи автоматизованого управління військами під індексом "ЕСУ ТЗ", машини з доступом до якої окупанти часто кидали в перші тижні війни. Або ж – вже у лютому 2022 року в росіян були свої хоч і недосконалі дрони-камікадзе "Zala-Куб", коли для нас американські Switchblade виглядали ледь чи не як "Святий Грааль".

Наші воїни чинять подвиг не просто в тому, що щоденно знищують ворога. Наші воїни чинять подвиг і в тому, що повсякчас вдосконалюють вміння вести роботу зі знищення ворога. Хоча б з огляду на це варто запастись терпінням і повагою.

Починаються ті дні й тижні, коли треба буде однаково ділити тягар і хороших, і поганих новин.