Росія наростила постачання нафти у ЄС: як так сталося

Тоді це рекордне збільшення відбулося через експорт до країн, що не входять до Євросоюзу, G7 та інших, що підтримали нафтове ембарго, яке діє з 5 грудня 2022 року.

Читайте також Яку карту готується розіграти Росія після підриву Каховської ГЕС

Вони імпортували в березні 2023 року 91,4% загального обсягу російської нафти з портів Чорного моря. Зростання склало 2,7 раза. На рейдову перевалку поблизу Греції (і надалі до ЄС) було експортовано лише 8,6% загальних обсягів.

У квітні 2023 року експорт сирої нафти дещо зменшився: він склав 4 822 058 тонн, тобто зменшення до попереднього місяця – на 787 751 тонни або на 14.2%. Але ми не поспішали робити висновки про зміну тенденції, тому що в російських портах у Чорному морі стояли під завантаженням багато танкерів. Як виявилося, це було слушно.

У травні 2023 року експорт сирої нафти Росії з портів Чорного моря знову збільшився і склав майже 5 мільйонів тонн – 4 972 058. Збільшення до попереднього місяця склало 193 935 тонн або 4,06%.

Однак тут важливішим є те, що це зростання відбулося завдяки експорту до країн ЄС – переважно на рейдову перевалку в Лаконійській затоці біля узбережжя Греції. Обсяги цього зростання вражають:

у квітні у порівнянні з березнем 2023 року зростання склало 325 145 тонн або 68,2%.

у травні 2023 року у порівнянні з квітнем зростання експорту російської сирої нафти до країн ЄС через рейдову перевалку склало 752 426 тонн або 93,9%.

Усього до країн ЄС, переважно через рейдову перевалку у берегів Греції, в травні експортували 1,5 мільйона тонн російської нафти. Такі обсяги спостерігаються вперше з жовтня 2022 року.

Цікаво Не лише пільги на ЖКГ: що потрібно сучасним ветеранам

На цьому фоні не дивно, що експорт російської нафти до інших країн з 5 мільйонів тонн в березні зменшився до 3,9 мільйона тонн і до 3,4 мільйона тонн в травні 2023 року.

Тобто ситуація виглядає ніби так, що трейдери російської нафти та власники танкерів зрозуміли та впевнилися, що схема обходу ембарго через рейдову перевалку біля Греції діє без перешкод.

Можна прогнозувати, що неприйняття дієвих заходів щодо цієї ситуації призведе до подальшого зростання обсягів російської нафти на рейдовій перевалці в Лаконійській затоці. Тим більше, що останнім часом там фіксується прибуття танкерів з російською нафтою з Балтійського моря