У затоплених регіонах можливий сплеск інфекцій

На Півдні України зараз можуть виникнути ті самі інфекції, які спостерігали під час повені у Європі, Азії та Африці. Це сальмонельоз, дизентерія, гепатит A, холера, червоний тиф, збільшення випадків ботулізму тощо.

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Центр контролю профілактики хвороб моніторить та відбирає зразки води й ґрунту. Вже є повідомлення про збільшення концентрації хімічних елементів у воді. Це вказує на потрапляння агрохімії у ґрунтові води, а далі – вже у питну воду. Так само працюють кілька бригад на виявлення інфекційних збудників, аби подивитися, наскільки забруднена вода.

Один з критеріїв – це визначення кількості кишкової палички. Вона буває різною і може викликати серйозні ураження кишківника та навіть організму в цілому. Також у воді, окрім перерахованих мною раніше інфекцій, можуть бути ротавірус, ентеровірус тощо.

Тож, такі проби зараз відбираються, щоб розуміти, наскільки ситуація є небезпечною. Це, звичайно, стосується підконтрольних нашому уряду територій.

З окупованих територій ми бачимо лише пропагандистські сюжети про те, що виїжджає так званий Роскомнадзор і нібито проводить якісь забори та евакуйовує населення. Усе це робиться лише на камеру. У реальності ми знаємо від друзів, які залишилися на окупованій території, що нічого там не відбувається. Нема реальної допомоги населенню, евакуацію взагалі блокують. Росіяни забирають у людей документи й човни та абсолютно не переймаються тими трупами, які є у воді. А вони там є.

Тут варто зауважити ще на розмиванні кладовищ. Мер Олешок, який перебуває на деокупованій території, буквально нещодавно говорив про це. Через те, що ґрунтові води в місті стоять досить високо, людей не могли ховати глибоко, як заведено. Піски легко розмиваються водою, тому ризик потрапляння трупної отрути у воду є дуже високим.

Якщо випити таку воду з колодязя, то наслідки можуть бути від банальної кишкової інфекції з порушенням травлення, блювотою та діареєю, до більш серйозних. Адже ці токсини у великих дозах можуть викликати ураження печінки та нервової системи.

Як врятуватися від інфекцій в окупації

Потрібно знати, що робити у такому випадку. Симптоми різних захворювань можуть бути однакові, тому і підходити до терапії теж можна однаково. Якщо є пронос та блювота, то це втрата рідини, отже потрібно споживати багато води. Для цього краще використовувати спеціальні розчини, якщо ви на окупованих територіях і не маєте такої можливості, то підійде безпечна бутильована вода. Це найпростіше, що можна робити, щоб відновити втрачену рідину.

Також важливо зупинити блювоту. Однак зупиняти діарею не варто. Розрекламовані препарати від діареї зупиняють виділення рідини з проносом, але вона може накопичуватися в кишківнику і викликати серйозні наслідки. Тож тут не так важливо приймати таблетки, як пити багато рідини.

Звичайно, якщо захворювання викликане бактерією, наприклад сальмонельоз чи дизентерія, то потрібно буде використовувати антибактеріальні препарати.

Усі продукти довготривалого зберігання у підтоплених будинках слід сполоснути та термічно обробити перед споживанням.

Заразитися можна і просто у воді

Важливо зауважити, що заразитися інфекціями можна навіть просто пересуваючись у брудній воді. Це стосується такої хвороби, як лептоспіроз, збудник якої є у сечі гризунів, що мешкають біля водойм. Коли трапляється підтоплення, то є ризик потрапляння цього збудника в воду. Якщо людина стоїть навіть по коліна у воді, збудник може проникнути в організм через пошкоджену шкіру, тобто якісь мікротравми.

Лептоспіроз може спровокувати серйозні наслідки. В першу чергу він уражає нирки, що призводить до ниркової недостатності. Випадки виникнення лептоспірозу при повенях вже траплялися в країнах Європи.

Зверніть увагу! Усім, хто пересувається брудною водою, варто користуватися гумовими чоботами, щоб не було контакту шкіри з водою. Після повернення додому потрібно помити руки з милом, адже ви контактуєте з водою, а потім можете торкатися обличчя. У такому випадку зараження може відбутися через слизову.

Протягом кількох років до 24 лютого 2022 року у басейнах Азовського та Чорного морів не було збудника холери. Однак, коли руйнується водопостачання та водоочищення, то для збудника холери створюються умови для легко поширюватися. Важливо, що холера не у всіх проявляється чітко вираженими симптомами. Пацієнт може мати легкий перебіг, і його не виявлять, а це сприятиме швидкому поширенню хвороби. У таких умовах всі інфекції можуть поширюватися дуже швидко.