Такое уже было

А теперь наблюдайте за тем, как все эти западные "журналюги-эксперты" начнут менять свое мнение и называть эту операцию невероятной!

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Также было на северном плацдарме, когда Киеву давали 96 часов и называли падение столицы "неизбежным", а затем наблюдали, как россияне делают первый "жест доброй воли". Аналогично все было и накануне Харьковского контрнаступления, когда Дэниел Дэвис 30 августа 2022 заявлял, что ничего не будет.

Потом все говорили, что на правобережной Херсонской области у Сил обороны Украины нет никаких шансов, поскольку россияне основательно окопались. Однако оккупанты сбежали на левый берег.

Все это к вопросу об "экспертной" среде на Западе, которую даже пытаются к нам интегрировать.

Например, такая консерва как Юра Репке, который выдает себя за "друга" Украины, а на самом деле годами очень тонко распространяет российские нарративы, благодаря многим украинским СМИ и журналистам, стал главным немецким "экспертом" из украинского "провалившегося" контрнаступления. Тот самый "эксперт", который не может отличить пусковую ЗРК от многофункциональной радиолокационной станции Hensoldt TRML-4D, которая, как выяснилось позже, не была уничтожена, а продолжает успешно работать.

Основная задача разведки боем

К сожалению, в нашем обществе так и не научились информационной гигиене. Причем это касается и среднестатистического потребителя информации, считающего, что имеет право знать все в режиме реального времени, и украинских журналистов, иногда играющих роль полезных идиотов для тех, кто занимается распространением дезинформации и манипуляциями.

Что касается разведки боем, то она продолжается. Сколько она может занять времени – решать не "экспертам", а Генштабу ВСУ. Единственное, что очевидно, это ее задача – прорыв полосы обеспечения, которую мы можем наблюдать. Однако западные "эксперты" и диване гуру этого почему-то не знают.

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Пожалуй, потому что одним из элементов деморализации противника является ретрансляция панических настроений в формате "все пропало". В первые дни начала разведки боя вместо того, чтобы закрыть рты, все одновременно стали участвовать в обсуждении происходящего.

Да, обсуждать можно, и это нормально. Однако не используя при этом информацию от врага, "уничтожившего" 100500 Leopard 2 и миллион польских наемников, и не "экспертов" от которых пахнет афилиацией. А тут видите, танчик сгорел! А они, по-вашему, не горят?

При этом никто не спросил, а сколько и чего, сгорело в оккупантов? Только за сутки были уничтожены 2 единицы "Солнцепек", десятки гаубиц и РСЗО. Однако кучка полезных идиотов помогла из сгоревшего Leopard 2 создать волну, деморализующую уже несколько дней.

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Никто не обратил внимания на то, что во время этого прорыва имелись минимальные потери среди личного состава. Все потому, что броня M2 Bradley в разы прочнее БМП-1/2/3. Для прорыва требовались именно такие машины, поскольку полоса снабжения усеяна минами и фугасами.

Да, процесс продолжается. Разведка боем развивается и, возможно, через несколько дней вы узнаете о ее результатах. Но желательно черпать их из официальных источников, а не из многих "экспертных". Хотя этим проявите уважение к ребятам, которые сейчас выгрызают нашу победу.