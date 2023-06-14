Таке вже було

А тепер спостерігайте за тим, як усі ці західні "журналюги-експерти" почнуть змінювати свою думку і називати цю операцію неймовірною!

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Так само було на північному плацдармі, коли Києву давали 96 годин і називали падіння столиці "неминучим", а потім спостерігали, як росіяни роблять перший "жест доброї волі". Аналогічно все було і напередодні Харківського контрнаступу, коли Деніел Девіс 30 серпня 2022 року заявляв, що нічого не буде.

Потім всі казали, що на правобережній Херсонщині у Сил оборони України немає жодних шансів, оскільки росіяни ґрунтовно окопалися. Однак окупанти втекли на лівий берег.

Усе це до питання про "експертне" середовище на Заході, яке навіть намагаються до нас інтегрувати.

Наприклад, така консерва як Юра Рєпке, який видає себе за "друга" України, а насправді роками дуже тонко розповсюджує російські наративи, завдяки багатьом українським ЗМІ та журналістам, став головним німецьким "експертом" з українського контрнаступу, який "провалився". Той самий "експерт", який не може відрізнити пускову ЗРК від багатофункціональної станції радіолокації Hensoldt TRML-4D, яка, як з'ясувалося пізніше, не була знищена, а продовжує успішно працювати.

Основне завдання розвідки боєм

На жаль, у нашому суспільстві так і не навчилися інформаційної гігієни. Причому це стосується і середньостатистичного споживача інформації, який вважає, що має право знати все в режимі реального часу, і українських журналістів, які іноді відіграють роль корисних ідіотів для тих, хто займається поширенням дезінформації та маніпуляціями.

Що ж до розвідки боєм, то вона продовжується. Скільки вона може зайняти часу – вирішувати не "експертам", а Генштабу ЗСУ. Єдине, що очевидно, – її завданням є прорив смуги забезпечення, що ми можемо спостерігати. Однак західні "експерти" і дивані гуру цього чомусь не знають.

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Мабуть, тому, що одним з елементів деморалізації противника є ретрансляція панічних настроїв у форматі "все пропало". У перші дні початку розвідки бою замість того, щоб позакривати роти, всі одночасно почали брати участь в обговоренні того, що відбувається.

Так, обговорювати можна, і це нормально. Однак не використовуючи при цьому інформацію від ворога, який "знищив" 100500 Leopard 2 та мільйон польських найманців, і не "експертів" від яких пахне афіліацією. А тут бачте, танчик згорів! А вони, по-вашому, не горять?

При цьому ніхто не запитав, а скільки і чого, згоріло в окупантів? Лише за добу було знищено 2 одиниці "Сонцепьок", десятки гаубиць і РСЗВ. Однак купка корисних ідіотів допомогла зі згорілого Leopard 2 створити хвилю, яка деморалізує вже кілька днів.

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Ніхто не звернув увагу на те, що під час цього прориву були мінімальні втрати серед особового складу. Все тому, що броня M2 Bradley в рази міцніша за БМП-1/2/3. Для прориву були потрібні саме такі машини. оскільки смуга забезпечення усіяна мінами та фугасами.

Так, процес триває. Розвідка боєм розвивається і, можливо, за кілька днів ви дізнаєтеся про її результати. Але бажано черпати їх з офіційних джерел, а не з багатьох "експертних". Хоч цим виявите повагу до хлопців, які зараз вигризають нашу перемогу.