П'яний чоловік влаштував стрілянину по перехожих в окупованому Криму

В окупованому Криму п'яний пенсіонер відкрив вогонь по перехожих. Він стріляв у них із пневматичної гвинтівки.

Інцидент трапився 6 серпня у місті Феодосія. Кримчанин перебував на балконі третього поверху багатоповерхівки.

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Постраждалих немає

Чоловік зробив кілька пострілів у бік людей, які йшли вулицею. За інформацією окупантів, ніхто з перехожих не постраждав. Згодом з'ясувалося, що 67-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали, а зброю – вилучили.

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