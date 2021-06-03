Це буде непроста історія, – Корнієнко розповів про деолігархізацію в Україні

У Верховній Раді розглянуть законопроєкт щодо деолігархізації в Україні. Однак народні депутати документом незадоволені.

За їхніми словами, критерії так широко прописані, що людина далека від олігархату може притягнутися до відповідальності за цим законопроєктом. Натомість покарання для таких порушників не надто ефективне.

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Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, що олігархам заборонять купувати великі об'єкти під час приватизації. Крім того, їм не дозволятимуть спонсорувати великі партії.

Критерії для олігархів

Згідно з документом, олігархом вважатиметься той, хто відповідає хоча б 3 критеріям з 4:

має вплив на медіа;

має вплив на політичне життя;

є бенефіціаром монопольної компанії;

володіє активами на суму понад 2 мільярдів гривень.

При цьому, якщо офіційні особи спілкуватимуться з олігархом, вони повинні будуть про це прозвітувати у вигляді "декларації про контакт". Зокрема, вказати дату, місце зустрічі та стислий переказ розмови.

Реєстр олігархів у Україні складатиме Рада нацбезпеки та оборони. Той, хто опинився в такому списку, має подавати декларацію. У РНБО також вирішуватимуть, кого виключати з реєстру. Це відбудеться, якщо особа втратить 2 з 4 критеріїв олігарха.

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В Україні можуть створити спеціальний орган

Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у РНБО можуть блокувати рішення визнати персону олігархом. Він вважає, що в раді може виникнути конфлікти інтересів, тому запропонував створити окремий орган, який і "полюватиме" на олігархів.

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"Слуги" можуть не підтримати проєкт через вплив олігархів

У керівництві "Слуги народу" не впевнені, що нардепи підтримають деолігархізацію. Там сподіваються, що у фракції голосуватимуть за президентський законопроєкт, а не діятимуть за вказівками олігархів, які мають власні групи впливу і в монобільшості.

Це буде непроста історія. Половина не підтримує. Розмови про політичні переслідування. Блокування трибуни,

– заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Депутати сподіваються ухвалити законопроєкт в першому читанні до того, як підуть на літні канікули. Щоб документ запрацював, потрібно на законодавчому рівні розв'язати питання лобізму, захисту інвестицій та протидії олігархічних монополій.