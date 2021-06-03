Это будет непростая история, – Корниенко рассказал о деолигархизации в Украине

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о деолигархизации в Украине. Однако народные депутаты документом недовольны.

По их словам, критерии так широко прописаны, что человек далекий от олигархата может быть привлечен к ответственности по этому законопроекту. При этом наказание для таких нарушителей не слишком эффективное.

Актуально К чему приведет принятие законопроекта об олигархах: опрос

Председатель Партии "Голос" Кира Рудик рассказала, что олигархам запретят покупать крупные объекты во время приватизации. Кроме того, им не будут позволять спонсировать крупные партии.

Критерии для олигархов

Согласно документу, олигархом будет считаться тот, кто отвечает хотя бы 3 критериям из 4:

имеет влияние на медиа;

имеет влияние на политическую жизнь;

является бенефициаром монопольной компании;

владеет активами на сумму более 2 миллиардов гривен.

При этом, если официальные лица будут общаться с олигархом, они должны будут об этом отчитаться в виде "декларации о контакте". В частности, указать дату, место встречи и краткий пересказ разговора.

Реестр олигархов в Украине будет составлять Совет нацбезопасности и обороны. Тот, кто оказался в таком списке, должен подавать декларацию. В СНБО также будут решать, кого исключать из реестра. Это произойдет, если лицо потеряет 2 из 4 критериев олигарха.

Читайте также Зеленский не подпишет изменения в закон о е-декларировании

В Украине могут создать специальный орган

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в СНБО могут блокировать решение признать персону олигархом. Он считает, что в совете может возникнуть конфликт интересов, поэтому предложил создать отдельный орган, который и будет охотиться на олигархов.

Депутаты рассмотрят антиолигархический законопроект: смотрите сюжет 24 канала

"Слуги" могут не поддержать проект из-за влияния олигархов

В руководстве "Слуги народа" не уверены, что нардепы поддержат деолигархизацию. Там надеются, что во фракции будут голосовать за президентский законопроект, а не действовать по указке олигархов, которые имеют собственные группы влияния и в монобольшинстве.

Это будет непростая история. Половина не поддерживает. Разговоры о политических преследованиях. Блокирование трибуны,

– заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Депутаты надеются принять законопроект в первом чтении до того, как уйдут на летние каникулы. Чтобы документ заработал, нужно на законодательном уровне решить вопрос лоббизма, защиты инвестиций и противодействия олигархических монополий.