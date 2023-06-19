Живе в параної й очікує нападу звідусіль: шокуючі заходи безпеки Лукашенка

У білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка величезна служба охорони. Йдеться про сотні людей, які захищають його щохвилини.

Крім того, є система спостереження – всюди стоять камери, система ідентифікації облич. В цілому для Лукашенка безпечно переміщатися з таким кортежем по Мінську. Але коли він виїжджає за межі міста, він значно посилює охорону. Про це 24 Каналу розповів радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Білоруський глава дуже обережний у міжнародних поїздках. Зараз він переважно відвідує Росію. Але коли Лукашенко їздив у Зімбабве чи ОАЕ, то мав величезну службу охорони. Навіть на перельотах маршрути обираються так, щоб його не посадили.

У нього є страх, параноя, що увесь світ проти нього, що в цілому правда. Я думаю, що він у цьому страху живе і охорону тільки збільшує,

– зауважив радник Тихановської.

Диктатор зараз оточує себе військовими. Ми бачимо, що на засіданнях, які проводяться, присутні інші люди, ніж ті, які були у 2019 – 2020 роках.

"Він змінив оточення, залишивши біля себе найлояльніших – або тих, на кого є компромат, або тих, хто підтвердив свою особисту лояльність конкретними діями, зокрема проведенням масових репресій проти білорусів", – відзначив Вячорка.

Для чого Білорусі ядерна зброя

На думку Лукашенка, Білорусь збираються атакувати поляки, литовці, американці, НАТО і так далі. Якщо не буде ядерної зброї, вони увійдуть і подріботять нещасний народ. Це наратив державної лукашенківської пропаганди. Ядерна зброя подається як елемент стримування.

"Лукашенко насправді так думає. Він вважає, що ядерна ракета дає йому додатковий захист, точний інструмент для маніпуляції й тиску на інші країни. Він може завжди казати: "Тільки спробуйте допомагати Тихановській, я запускатиму ракети по Україні", – пояснив білоруський опозиціонер.

Диктатор переконаний, що Будапештський меморандум і позбавлення Білорусі ядерної зброї у 1995 році стало великою трагедією і помилкою.

"Зараз він знову отримав цю шашку і поводиться як мавпа з гранатою. На відео зі Скабєєвою він виглядає дуже задоволеним і щасливим", – підсумував Франак Вячорка.

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