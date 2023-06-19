Живёт в паранойе и ожидает нападения отовсюду: шокирующие меры безопасности Лукашенко

У белорусского диктатора Александра Лукашенко огромная служба охраны. Речь идет о сотнях людей, защищающих его ежеминутно.

Кроме того, есть система наблюдения – повсюду стоят камеры, система идентификации лиц. В целом, для Лукашенко безопасно перемещаться с таким кортежем по Минску. Но когда он выезжает за город, он значительно усиливает охрану. Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Белорусский глава очень осторожен в международных поездках. Сейчас он преимущественно посещает Россию. Но когда Лукашенко ездил в Зимбабве или ОАЭ, он имел огромную службу охраны. Даже в перелетах маршруты выбираются так, чтобы его не посадили.

У него есть страх, паранойя, что весь мир против него, что в целом правда. Я думаю, что он в этом страхе живет и охрану только увеличивает,

– заметил советник Тихановской.

Диктатор сейчас окружает себя военными. Мы видим, что на нынешних заседаниях присутствуют другие люди, чем те, которые были в 2019–2020 годах.

"Он сменил окружение, оставив возле себя самых лояльных – либо тех, на кого есть компромат, либо подтвердивших свою личную лояльность конкретными действиями, в частности проведением массовых репрессий против белорусов", – отметил Вячорка.

Зачем Беларуси ядерное оружие

По мнению Лукашенко, Беларусь собираются атаковать поляки, литовцы, американцы, НАТО и так далее. Если не будет ядерного оружия, они войдут и разобьют несчастный народ. Это нарратив государственной лукашенковской пропаганды. Ядерное оружие подается как сдерживающий элемент.

"Лукашенко действительно так думает. Он считает, что ядерная ракета дает ему дополнительную защиту, точный инструмент для манипуляции и давления на другие страны. Он может всегда говорить: "Только попробуйте помогать Тихановской, я буду запускать ракеты по Украине", – пояснил белорусский оппозиционер.

Диктатор уверен, что Будапештский меморандум и лишение Беларуси ядерного оружия в 1995 году стало большой трагедией и ошибкой.

"Сейчас он снова получил эту шашку и ведет себя, как обезьяна с гранатой. На видео со Скабеевой он выглядит очень довольным и счастливым", – подытожил Франак Вячорка.

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