Загинув у Кринках: у Рівному провели в останню путь військового Олександра Подвишенного
- 30-річного капітана Олександра Подвишенного, який загинув під час бойового завдання у Херсонській області, поховали в Рівному.
- Олександр Подвишенний був поетом, учасником Революції Гідності, та брав участь в антитерористичній операції, а напередодні вторгнення вступив до територіальної оборони.
У суботу, 13 грудня, в Рівному попрощалися з військовим Олександром Подвишенним. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області та тривалий час вважався зниклим безвісти.
Олександр Подвишенний загинув на фронті
У міській раді розповіли, що Олександр Подвишенний народився у Рівному. Він навчався у місцевій школі №11 та Педагогічному ліцеї при Рівненському державному педагогічному університеті.
Згодом чоловік здобув вищу освіту за спеціальністю "Літературна творчість" в Національному університеті "Острозька академія".
Також Олександр писав вірші – у його доробку три поетичні збірки. У 2017 році він стажувався у комітеті Верховної Ради України з питань оборони.
Олександр Подвишенний проходив строкову службу в армії, а згодом став учасником Революції Гідності. Після цього він долучився до Добровольчого українського корпусу та брав участь в антитерористичній операції, а напередодні повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Також він був випускником програми "Вишкіл капітанів".
Я з ним познайомився у кінці 2022 року, коли перевівся в наш легендарний 56 батальйон. Він був нормальним хлопцем. Дуже шкода, що загинув у Кринках. Батальйон якраз стояв на Херсонщині, нас після Часового Яру перевели туди й він очолив тактичну групу,
– розповів побратим військового Василь.
30-річний капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області.
Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його ідентифікували й передали рідним для поховання.
Вони віддали життя за Україну
На фронті внаслідок удару ворожого дрону загинув пластун Андрій Буда. Його життя обірвалося у Сіверській громаді Бахмутського району Донецької області. Андрій свідомо відмовлявся від сержантських звань і залишався солдатом, формально обіймаючи посаду водія кулеметного взводу.
Під час оборони України загинув 21-річний боєць полку "Азов" Дмитро "Соєр" Островський. Попри численні поранення, він щоразу повертався на передову та служив у піхоті.
На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Він вважався зниклим безвісти. Глядачі могли бачити актора в таких проєктах, як "Слуга народу", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Кріпосна", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика" та інших.