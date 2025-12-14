Загинув у Кринках: у Рівному провели в останню путь військового Олександра Подвишенного

У суботу, 13 грудня, в Рівному попрощалися з військовим Олександром Подвишенним. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області та тривалий час вважався зниклим безвісти.

Олександр Подвишенний загинув на фронті

У міській раді розповіли, що Олександр Подвишенний народився у Рівному. Він навчався у місцевій школі №11 та Педагогічному ліцеї при Рівненському державному педагогічному університеті.

Згодом чоловік здобув вищу освіту за спеціальністю "Літературна творчість" в Національному університеті "Острозька академія".

Також Олександр писав вірші – у його доробку три поетичні збірки. У 2017 році він стажувався у комітеті Верховної Ради України з питань оборони.

Олександр Подвишенний проходив строкову службу в армії, а згодом став учасником Революції Гідності. Після цього він долучився до Добровольчого українського корпусу та брав участь в антитерористичній операції, а напередодні повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Також він був випускником програми "Вишкіл капітанів".

Я з ним познайомився у кінці 2022 року, коли перевівся в наш легендарний 56 батальйон. Він був нормальним хлопцем. Дуже шкода, що загинув у Кринках. Батальйон якраз стояв на Херсонщині, нас після Часового Яру перевели туди й він очолив тактичну групу,

– розповів побратим військового Василь.

30-річний капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області.

Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його ідентифікували й передали рідним для поховання.

