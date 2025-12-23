Здійснив авіапрорив на "Азовсталь": через авіатрощу Мі-24 загинув Герой України Олександр Шемет

Під час авіатрощі гелікоптера Мі-24 загинув Герой України Олександр Шемет. Він воював у гарячих точках і на посаді командира екіпажу дійснював авіапрорив на "Азовсталь". Олександр разом з побратимами вилетів 17 грудня збивати російські "Шахеди", але трагедія обірвала його життя.

Про це пише 24 Канал з посиланням на розповідь його брата Юрія Шемета в коментарі Суспільному.

Що відомо про Олександра Шемета, який загинув через падіння гелікоптера?

Військовослужбовець Олександр Шемет закінчив військовий виш та почав служити у Львівській області. Він – учасник АТО з 2015 року. Коли почалася повномасштабна війна, захисник відбивав ворожий наступ Київ.

За свою службу Олександр Шемет нагороджений відзнаками:

"Козацький хрест" I та II ступенів;

орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня;

званням "Герой України" з врученням ордена "Золота зірка".

Найвищу нагороду Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі, який він здійснив 5 квітня 2022 року.

Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад,

– розповів Юрій.

Нагороди Олександра Шемета за службу Україні / Фото, надані Суспільному

Нещодавно – 13 грудня – Олександрові Шемету виповнилося 55 років.Тоді Юрій востаннє подзвонив братові. У нього також залишилися мати, дружина, донька та син, який також долучився до армії.

Олександр Шемет народився в Корюківці, що на Чернігівщині. Він сумлінно виконував усі бойові завдання й, на жаль, загинув під час одного з них.

Що рідні знають про падіння гелікоптера?

Про загибель брата Юрій розповідає детально. За його словами, Олександр вилетів на перехоплення "Шахедів" увечері 17 грудня. Вертоліт тримав зв'язок із пунктом управління, але через деякий час він зник з радарів. стало зрозуміло, що судно впало. Це припущення підтвердилося, коли його знайшли. Увесь екіпаж загинув.

Юрій Шемет також розповів, що за попередніми даними, вертоліт зіштовхнувся із "Шахедом", якого радари не бачили.

Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли. Який саме "Шахед» влучив у вертоліт, також поки що мені не відомо,

– поділився він.

"Чорний ящик" з гелікоптера ще не розшифрували повністю, розслідування триває. Однак рідним Героя відомо, що причиною падіння не могла бути помилка пілота чи несправність – датчики про це не вказують. Також триває ідентифікація тіл членів екіпажу.

