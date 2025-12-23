Совершил авиапрорыв на "Азовсталь": из-за авиакатастрофы Ми-24 погиб Герой Украины Александр Шемет

Во время авиакатастрофы вертолета Ми-24 погиб Герой Украины Александр Шемет. Он воевал в горячих точках и в должности командира экипажа совершал авиапрорыв на "Азовсталь". Александр вместе с собратьями вылетел 17 декабря сбивать российские "Шахеды", но трагедия оборвала его жизнь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на рассказ его брата Юрия Шемета в комментарии Общественному.

Смотрите также Во время боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов

Что известно об Александре Шемета, который погиб из-за падения вертолета?

Военнослужащий Александр Шемет закончил военный вуз и начал служить во Львовской области. Он – участник АТО с 2015 года. Когда началась полномасштабная война, защитник отражал вражеское наступление Киев.

За свою службу Александр Шемет награжден наградами:

"Казацкий крест" I и II степеней;

орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени;

званием "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда".

Высшую награду Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе, который он совершил 5 апреля 2022 года.

Он выполнил полет в оккупированный Мариуполь, доставлял туда боеприпасы, медикаменты, а обратно забирал раненых. Когда они летели обратно, то попали под сильный обстрел, но он сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться обратно,

– рассказал Юрий.

Награды Александра Шемета за службу Украине / Фото, предоставлены Общественному

Недавно – 13 декабря – Александру Шемету исполнилось 55 лет. тогда Юрий в последний раз позвонил брату. У него также остались мать, жена, дочь и сын, который также присоединился к армии.

Александр Шемет родился в Корюковке, что на Черниговщине. Он добросовестно выполнял все боевые задачи и, к сожалению, погиб во время одного из них.

Что родные знают о падении вертолета?

О гибели брата Юрий рассказывает подробно. По его словам, Александр вылетел на перехват "Шахедов" вечером 17 декабря. Вертолет держал связь с пунктом управления, но через некоторое время он исчез с радаров. стало понятно, что судно упало. Это предположение подтвердилось, когда его нашли. Весь экипаж погиб.

Юрий Шемет также рассказал, что по предварительным данным, вертолет столкнулся с "Шахедом", которого радары не видели.

Видимо, он летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно "Шахед" попал в вертолет, также пока мне не известно,

– поделился он.

"Черный ящик" с вертолета еще не расшифровали полностью, расследование продолжается. Однако родным Героя известно, что причиной падения не могла быть ошибка пилота или неисправность – датчики об этом не указывают. Также продолжается идентификация тел членов экипажа.

Во время выполнения задания разбился военный вертолет Ми-24: что известно?