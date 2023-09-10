Понад 20 років присвятив філармонії: у Дніпрі жорстоко вбили відомого музиканта

Відомого музиканта Дніпропетровської філармонії Олександра Петрова знайшли мертвим у власній квартирі. Він пропрацював в оркестрі понад 20 років.

Про трагічну смерть повідомляють на сторінці Дніпропетровської філармонії у мережі. Загиблому було лише 41 рік.

Дивіться також Лежала в кущах: на Дніпропетровщині жорстоко вбили 16-річну дівчину

Прийшов працювати у філармонію студентом

У пресслужбі філармонії повідомляють, що одразу не могли поширювати інформацію про смерть Олександра Петрова через таємницю слідства. Оприлюднили інформацію лише увечері 9 вересня.

Так, у філармонії повідомили, що Олександр більше ніж 20 років працював і Дніпропетровській філармонії. Він прийшов туди ще студентом й почав працювати в оркестрі. Олександр Петров досконало грав на трубі, був робочим сцени, бібліотекарем, викладав у музичній школі й консерваторії. Також він був талановитим аранжувальником, композитором та диригентом.

Талановитий музикант працював у багатьох музичних проєктах. Як наголошують у філармонії, Олександр Петров завжди залишався вірним музиці.

Олександра поважали безумовно всі. За всі його людські якості, чесність, порядність, готовність завжди прийти на допомогу, за його відношення до своєї справи. Його оркестровки та твори завжди будуть жити та виконуватись. Олександр любив життя, поспішав жити й творити. Світла пам'ять гарному музиканту, добрій людині, тому, хто був "моторчиком" нашого оркестру,

– мовиться у дописі Дніпропетровської філармонії.



Олександра Петрова вбили у Дніпрі / Фото Дніпропетровська філармонія

Чому могли вбити відомо музиканта

У пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області останніми днями повідомляли лише про одне жорстоке вбивство. Можна припустити, що мовиться саме про музиканта філармонії, адже збігається вік загиблого.

Так, у пресслужбі повідомляють, що у власній квартирі 4 вересня вбили 41-річного чоловіка. Під час сварки 21-річний дніпрянин завдав своєму знайомому численні ножові поранення. Щоб приховати сліди злочину, нападник забрав з собою знаряддя вбивства, підклавши інший ніж. Також за допомогою спиртового розчину стер сліди крові. Ймовірно, причиною вбивства стала помста.

Зловмисника вдалося затримати, йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Якщо його провина буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.