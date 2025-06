Досі за кордоном: у Чернишова прокоментували відрядження міністра на тлі корупційної справи

У ЗМІ з'явилася інформація, що віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі корупційної справи виїхав з України. У його пресслужбі кажуть, що він "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську правду". Кордон, до слова, міністр перетнув ще у ніч на 11 червня.

Коли Чернишов має повернутися в Україну

17 червня Міністерство національної єдності організовувало всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", однак міністр Чернишов долучився до заходу у форматі відеоконференції, перебуваючи за кордоном.

У його пресслужбі кажуть, що відрядження посадовця "проходить у штатному режимі".

Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра. Принагідно нагадуємо, що перебіг робочих зустрічей віцепрем'єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності,

– заявили там.

Журналісти також намагалися уточнити, як довго триватиме відрядження Чернишова і чи планує він повертатися в Україну. Але у його пресслужбі відповіли, що обмежаться тим, що сказали раніше.

Тим часом прем'єр Шмигаль таки прокоментував терміни відрядження Чернишова.

"Відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня", – зазначив Шмигаль у п'ятницю, 20 червня.

Нагадаємо, що 13 червня НАБУ і САП викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, у якій брали участь топпосадовці. Підозру вручили уже 5 фігурантам, 2 з яких пов'язані з Чернишовим.