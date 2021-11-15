Олена Шуляк – нова голова партії "Слуга народу": біографія політикині

Нардепка з Києва Олена Шуляк стала новою головою партії "Слуга народу". Про досягнення та політичну кар'єру політикині читайте далі.

На посаді голови партії Шуляк замінила Олександра Корнієнка. Її кандидатура була єдиною, яку розглядали на з'їзді партії 15 листопада.

Важливо "Слуги народу" обрали нову голову партії

Біографія Олени Шуляк

45-річна політикиня народилася у Києві. За даними Вікіпедії, вищу освіту вона здобула в Українському транспортному університеті на факультеті "Економіка та управління в будівництві". Ступінь магістра бізнес-адміністрування Шуляк здобула у Міжнародному інституті менеджменту. Під час навчання жінка проходила стажування у кращих світових навчальних закладах.

До речі, у 2010 році майбутня нардепка заочно вчилася на психолога у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Бізнес-кар'єра нардепки

Підприємницьку діяльність Шуляк розпочала одразу після закінчення вишу. У 1999 році вона вже була власником ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт". З 2000 року "Стандарт" стала частиною фінансової-промислової групи Midland Group. Однак у червні 2016 року Шуляк знову очолила це товариство.

До 2006 року новообрана голова "слуг" працювала директоркою департаменту аудиту і аналізу фінансово-господарської діяльності ФПГ Midland Group в Україні. До складу ФПГ входили 70 підприємств, серед яких:

"Запоріжсталь",

"Запорізький залізорудний комбінат",

"Запоріжвогнетрив",

"МД Груп",

"Трубосталь",

"Інтертрансполіс" та інші.

У 2007 році Шуляк призначили гендиректором компанії Midland Development Ukraine. До речі, перед тим структура Midland Developmen працювала у Росії. Компанія брала участь в проєкті офісного центру Midland Plaza в Москві на Старому Арбаті. У Києві Midland Development Ukraine займається реалізацією проєктів у сфері комерційної нерухомості.

Впродовж 2014 – 2015 років жінка очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти. У жовтні 2017 року вона стала співзасновником ТОВ "Кріейтор", що займається у Києві наданням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. До речі, частка активів Шуляк становить 38,24%, адже вона внесла 38,62 мільйона гривень.

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У політику занурилася нещодавно

Потрапити у політику Шуляк вперше спробувала після Революції Гідності. У 2014 році вона балотувалася до Київської міської ради від партії "Демократичний альянс". Тоді політикиня закликала до подолання корупції та спрощення умов ведення бізнесу в Києві.

У 2015 році жінка подавалася на посаду голови Державної фіскальної служби, однак керівне крісло не отримала.

У Верховну Раду Шуляк потрапила після парламентських виборів 2019 року. Вона висувалася як безпартійна. За даними руху "Чесно", до виборчого списку "Слуги народу" політикині увійшла за неформальною квотою експрем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Потрапивши у Верховну Раду нардепка працювала:

заступницею голови фракції "Слуга народу",

заступницею голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

головою міжфракційного об'єднання нардепів "За Велике будівництво!",

представником Кабінету Міністрів у парламенті,

головою Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при Президентові України з грудня 2020 року.

У парламенті Шуляк неодноразово заявляла про корупцію у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Цю структуру нещодавно остаточно ліквідували.

Скандали за участі нардепки

Журналісти кілька разів фотографували дорогі аксесуари Шуляк у Верховній Раді. Серед них є сумка Versace моделі Virtus та сережки Van Cleef & Arpels Alhambra, які нібито коштують 7 тисяч євро. Сама нардепка усі звинувачення назвала лицемірством.

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Якщо у звичайному житті ти носиш бренди, а потім приходиш в Раду, все різко знімаєш і починаєш грати іншу роль. Мені здається, так нечесно,

– пояснювала "слуга народу".

Вона наголошувала, що сумку їй подарував чоловік у 2008 році, тому вона буцімто аж ніяк не коштує 7 тисяч євро.

Крім того, у червні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації Шуляк. Все тому, що система контролю агентства визнала її ризиковою.

Бюро перевіряє інформацію про те, що нардепка є можливим кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії.

5 квартир та елітна автівка: що задекларувала Шуляк

Електронну декларацію нардепка подала у березні 2021 року. У ній вона вказала:

5 квартир у Києві площею від 36 квадратних метрів до 155 квадратних метрів;

автомобіль Range Rover 2012 року випуску;

автомобіль чоловіка BMW X6 2008 року випуску;

корпоративні права у ТОВ "Кріейтор", Midland Development Ukraine, "Стандарт", загальна вартість яких оцінена в 42 мільйони гривень;

близько 1 мільйон гривень доходів за рік, включно з заробітною платою у парламенті тощо.

Про особисте життя Олени Шуляк відомо лише те, що вона одружена та виховує доньку Дар'ю.