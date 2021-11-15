Елена Шуляк – новая глава партии "Слуга народа": биография политика

Нардеп из Киева Елена Шуляк 15 ноября стала новой главой партии "Слуга народа". О достижениях и политической карьере политика читайте далее.

На посту председателя партии Шуляк заменила Александра Корниенко. Ее кандидатура была единственной, которую рассматривали на съезде партии 15 ноября.

Важно "Слуги народа" избрали новую главу партии

Биография Елены Шуляк

45-летняя политик родилась в Киеве. По данным Википедии, высшее образование она получила в Украинском транспортном университете на факультете "Экономика и управление в строительстве". Степень магистра бизнес-администрирования Шуляк получила в Международном институте менеджмента. Во время обучения женщина проходила стажировку в лучших мировых учебных заведениях.

Кстати, в 2010 году будущий нардеп заочно училась на психолога в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Бизнес-карьера нардепа

Предпринимательскую деятельность Шуляк начала сразу после окончания вуза. В 1999 году она уже была владельцем ООО "Аудиторская фирма "Стандарт". С 2000 года "Стандарт" стала частью финансовой-промышленной группы Midland Group. Однако в июне 2016 года Шуляк вновь возглавила это общество.

До 2006 года новоизбранная глава "слуг" работала директором департамента аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности ФПГ Midland Group в Украине. В состав ФПГ входили 70 предприятий, среди которых:

"Запорожсталь",

"Запорожский железорудный комбинат",

"Запорожогнеупор",

"МД Групп",

"Трубосталь",

"Интертрансполис" и другие.

В 2007 году Шуляк назначили гендиректором компании Midland Development Ukraine. Кстати, перед тем структура Midland Developmen работала в России. Компания участвовала в проекте офисного центра Midland Plaza в Москве на Старом Арбате. В Киеве Midland Development Ukraine занимается реализацией проектов в сфере коммерческой недвижимости.

В течение 2014 – 2015 годов женщина возглавляла наблюдательный совет украинского строительного сообщества. В октябре 2017 года она стала соучредителем ООО "Криэйтор", занимающегося в Киеве предоставлением в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества. Кстати, доля активов Шуляк составляет 38,24%, ведь она внесла 38,62 миллиона гривен.

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В политику погрузилась недавно

Попасть в политику Шуляк впервые попыталась после Революции Достоинства. В 2014 году она баллотировалась в городской совет от партии "Демократический альянс". Тогда политик призвала к преодолению коррупции и упрощению условий ведения бизнеса в Киеве.

В 2015 году женщина подавалась на должность председателя Государственной фискальной службы, однако руководящее кресло не получила.

В Верховную Раду Шуляк попала после парламентских выборов 2019 года. Она выдвигалась как беспартийная. По данным движения "Честно", в избирательный список "Слуги народа" политик вошла по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука.

Попав в Верховную Раду нардеп работала:

зампред фракции "Слуга народа",

заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,

председателем межфракционного объединения нардепов "За Большую стройку",

представителем Кабинета министров в парламенте,

председателем Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при Президенте Украины с декабря 2020 года.

В парламенте Шуляк неоднократно заявляла о коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Эту структуру недавно окончательно ликвидировали.

Скандалы с участием нардепа

Журналисты несколько раз фотографировали дорогие аксессуары Шуляк в Верховной Раде. Среди них есть сумка Versace модели Virtus и серьги Van Cleef & Arpels Alhambra, которые якобы стоят 7 тысяч евро. Сама нардеп все обвинения назвала лицемерием.

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Если в обычной жизни ты носишь бренды, а потом приходишь в Раду, все резко снимаешь и начинаешь играть другую роль. Мне кажется, так нечестно,

– объясняла "слуга народа".

Она подчеркивала, что сумку ей подарил муж в 2008 году, поэтому она якобы никак не стоит 7 тысяч евро.

Кроме того, в июне 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку декларации Шуляк. Все потому, что система контроля агентства признала ее рисковой.

Бюро проверяет информацию о том, что нардеп является возможным конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова), и не передавала в управление корпоративные права в этой компании.

5 квартир и элитная машина: что задекларировала Шуляк

Электронную декларацию нардеп подала в марте 2021 года. В ней она указала:

5 квартир в Киеве площадью от 36 квадратных метров до 155 квадратных метров;

автомобиль Range Rover 2012 года выпуска;

автомобиль мужа BMW X6 2008 года выпуска;

корпоративные права у ООО "Криэйтор", Midland Development Ukraine, "Стандарт", общая стоимость которых оценена в 42 миллиона гривен;

около 1 миллиона гривен доходов за год, включая заработную плату в парламенте и тому подобное.

О личной жизни Елены Шуляк известно лишь то, что она замужем и воспитывает дочь Дарью.