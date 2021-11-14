Как сказал нардеп из "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире одного из украинских телеканалов, кандидатуры будут выдвигать прямо на съезде партии 15 ноября.

Важно "Слуги" соберутся на съезд, чтобы избрать новое руководство партии

Вероятными кандидатами на должность нового председателя партии Слуга народа вместо Александра Корниенко являются нардепы:

  • Андрей Мотовиловец,
  • Евгения Кравчук,
  • Елена Шуляк,
  • Николай Тищенко,
  • Галина Янченко.

Камельчук назвал этих кандидатов самыми активными. Он убежден, что они могут быть достойными продолжателями дела Корниенко.

У нас часто было, когда мы думали, что даже если обсужденные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые также набирали большое количество голосов,
– резюмировал нардеп.

Почему "слуги" ищут нового главу

СМИ пишут, что Корниенко на посту может сменить замглавы фракции Елена Шуляк. В "Слуге народа" не исключают, что партию может возглавить женщина.