Как сказал нардеп из "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире одного из украинских телеканалов, кандидатуры будут выдвигать прямо на съезде партии 15 ноября.

Важно "Слуги" соберутся на съезд, чтобы избрать новое руководство партии

Вероятными кандидатами на должность нового председателя партии Слуга народа вместо Александра Корниенко являются нардепы:

Андрей Мотовиловец,

Евгения Кравчук,

Елена Шуляк,

Николай Тищенко,

Галина Янченко.

Камельчук назвал этих кандидатов самыми активными. Он убежден, что они могут быть достойными продолжателями дела Корниенко.

У нас часто было, когда мы думали, что даже если обсужденные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые также набирали большое количество голосов,

– резюмировал нардеп.

Почему "слуги" ищут нового главу

Александр Корниенко был руководителем предвыборного штаба президентской политсилы в 2019 году. Он возглавлял партию "Слуга народа" с ноября 2019 года.

Политика избрали на должность первого вице-спикера парламента 19 октября. Соответствующее назначение поддержали 256 нардепов, против проголосовали 4, зато воздержались – 80.

Корниенко заявил 8 ноября 2021 года о том, что решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Он хочет сосредоточиться на реформе работы парламента.

СМИ пишут, что Корниенко на посту может сменить замглавы фракции Елена Шуляк. В "Слуге народа" не исключают, что партию может возглавить женщина.