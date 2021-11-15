На посаді голови партії Шуляк замінила Олександра Корнієнка. Її кандидатура була єдиною, яку розглядали на з'їзді партії 15 листопада.

Важливо "Слуги народу" обрали нову голову партії

Біографія Олени Шуляк

45-річна політикиня народилася у Києві. За даними Вікіпедії, вищу освіту вона здобула в Українському транспортному університеті на факультеті "Економіка та управління в будівництві". Ступінь магістра бізнес-адміністрування Шуляк здобула у Міжнародному інституті менеджменту. Під час навчання жінка проходила стажування у кращих світових навчальних закладах.

До речі, у 2010 році майбутня нардепка заочно вчилася на психолога у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Бізнес-кар'єра нардепки

Підприємницьку діяльність Шуляк розпочала одразу після закінчення вишу. У 1999 році вона вже була власником ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт". З 2000 року "Стандарт" стала частиною фінансової-промислової групи Midland Group. Однак у червні 2016 року Шуляк знову очолила це товариство.

До 2006 року новообрана голова "слуг" працювала директоркою департаменту аудиту і аналізу фінансово-господарської діяльності ФПГ Midland Group в Україні. До складу ФПГ входили 70 підприємств, серед яких:

"Запоріжсталь",

"Запорізький залізорудний комбінат",

"Запоріжвогнетрив",

"МД Груп",

"Трубосталь",

"Інтертрансполіс" та інші.

У 2007 році Шуляк призначили гендиректором компанії Midland Development Ukraine. До речі, перед тим структура Midland Developmen працювала у Росії. Компанія брала участь в проєкті офісного центру Midland Plaza в Москві на Старому Арбаті. У Києві Midland Development Ukraine займається реалізацією проєктів у сфері комерційної нерухомості.

Впродовж 2014 – 2015 років жінка очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти. У жовтні 2017 року вона стала співзасновником ТОВ "Кріейтор", що займається у Києві наданням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. До речі, частка активів Шуляк становить 38,24%, адже вона внесла 38,62 мільйона гривень.

Раніше У "Слузі народу" назвали 5 ймовірних кандидатів на посаду нового голови партії

У політику занурилася нещодавно

Потрапити у політику Шуляк вперше спробувала після Революції Гідності. У 2014 році вона балотувалася до Київської міської ради від партії "Демократичний альянс". Тоді політикиня закликала до подолання корупції та спрощення умов ведення бізнесу в Києві.

У 2015 році жінка подавалася на посаду голови Державної фіскальної служби, однак керівне крісло не отримала.

У Верховну Раду Шуляк потрапила після парламентських виборів 2019 року. Вона висувалася як безпартійна. За даними руху "Чесно", до виборчого списку "Слуги народу" політикині увійшла за неформальною квотою експрем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Потрапивши у Верховну Раду нардепка працювала:

заступницею голови фракції "Слуга народу",

заступницею голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,

головою міжфракційного об'єднання нардепів "За Велике будівництво!",

представником Кабінету Міністрів у парламенті,

головою Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при Президентові України з грудня 2020 року.

У парламенті Шуляк неодноразово заявляла про корупцію у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Цю структуру нещодавно остаточно ліквідували.

Скандали за участі нардепки

Журналісти кілька разів фотографували дорогі аксесуари Шуляк у Верховній Раді. Серед них є сумка Versace моделі Virtus та сережки Van Cleef & Arpels Alhambra, які нібито коштують 7 тисяч євро. Сама нардепка усі звинувачення назвала лицемірством.

Цікаво На Рівненщині депутат сільради задекларував 124 біткойни та 500 акцій Tesla

Якщо у звичайному житті ти носиш бренди, а потім приходиш в Раду, все різко знімаєш і починаєш грати іншу роль. Мені здається, так нечесно,

– пояснювала "слуга народу".

Вона наголошувала, що сумку їй подарував чоловік у 2008 році, тому вона буцімто аж ніяк не коштує 7 тисяч євро.

Крім того, у червні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації Шуляк. Все тому, що система контролю агентства визнала її ризиковою.

Бюро перевіряє інформацію про те, що нардепка є можливим кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії.

5 квартир та елітна автівка: що задекларувала Шуляк

Електронну декларацію нардепка подала у березні 2021 року. У ній вона вказала:

5 квартир у Києві площею від 36 квадратних метрів до 155 квадратних метрів;

автомобіль Range Rover 2012 року випуску;

автомобіль чоловіка BMW X6 2008 року випуску;

корпоративні права у ТОВ "Кріейтор", Midland Development Ukraine, "Стандарт", загальна вартість яких оцінена в 42 мільйони гривень;

близько 1 мільйон гривень доходів за рік, включно з заробітною платою у парламенті тощо.

Зверніть увагу! Про особисте життя Олени Шуляк відомо лише те, що вона одружена та виховує доньку Дар'ю.